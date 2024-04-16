Кондитерскую с фермерской продукцией открыли в Наро-Фоминске

Арина Кузьмина открыла свою кондитерскую месяц назад и уже успела найти постоянных клиентов, завоевав симпатии жителей Наро-Фоминска. Она со школьной скамьи увлекалась кулинарией. Прежде чем дорасти до своего дела, закончила колледж по специальности «Технолог общественного питания», прошла многочисленные стажировки и поработала в топовых ресторанах Москвы.

«От наших любимых гостей мы получаем обратную связь, которая вдохновляет нас на разработку новых десертов: вкусных, полезных. Мы прислушиваемся к совету каждого и стараемся воплотить все, что в наших силах», - поделилась владелица кондитерской.

В планах у «Кондитерской Кузьминой» расширить помещение, сделать летнюю веранду и обновить ассортимент.

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