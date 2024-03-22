Кондитерское производство запустят в Чехове по программе «Земля за рубль»

Как рассказала директор по производству компании «Орбита» Мафтуна Шарипова, предприятие получило в аренду земельный участок на льготных условиях по ставке один рубль на три года. При успешной реализации проекта компания сможет выкупить его на 15% от кадастровой стоимости.

«Надеемся к началу лета возвести каркас производственного здания. В планах до нового года полностью переехать в Чехов. Расширение нашего производства даст округу более 50 рабочих мест», - отметила она.

По словам директора, сейчас производство временно находится в Домодедове, там трудятся 15 человек. Компания занимается выпуском сухофруктов и орехов в шоколаде, напитков и снеков.

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