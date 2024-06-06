06 июня 2024, 15:05

Кондитерское производство модернизировали в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Шоколадные конфеты с новыми вкусами – папайи и ананаса – теперь производят на фабрике в Химках. Это стало возможным после приобретения нового оборудования. Его закупили благодаря субсидиям по программе поддержки бизнесменов.

Предприятие выпускает сладости самой разной направленности. Ассортимент широкий: драже и конфеты, фруктовые и классические трюфели. Есть даже шоколад для тех, кто на диете. Качество продукции оценил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

«Такое разнообразие продукции стало возможным благодаря программе по поддержке малого и среднего бизнеса, которая активно реализуется в Химках. Для предпринимателей доступны федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Всего – десятки различных направлений, по которым можно получить помощь для дальнейшего развития бизнеса», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

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Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
06 июня 2024, 15:28
Скейтпарк и смотровую площадку у пруда обустроят в Центральном парке в Лобне к августу
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне к августу. Там обустроят пешеходные дорожки, детские площадки, скейтпарк и смотровую площадку у пруда.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь парка составляет около 17 гектаров. Проект разработали с учетом пожеланий жителей.

«Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», - рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В парке проложат пешеходные дорожки, а территорию поделят на функциональные зоны. Там обновят входную группу, обустроят танцевальную площадку с амфитеатром, установят сцену и скейтпарк. В парке также появится детская площадка из природных материалов.

Кроме того, благоустройство проведут у пруда. Там появится смотровая площадка и зоны отдыха.

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Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
06 июня 2024, 15:16
Ученица лицея № 6 в Одинцове набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии
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Воспитанница Одинцовского лицея № 6 имени Александра Сергеевича Пушкина из 11 «Э» класса Дарья Сигунова набрала 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии. Это максимальные баллы на экзамене.

Май и июнь - время сдачи единых государственных экзаменов по всему Одинцовскому городскому округу. Две тысячи школьников уже сдали математику и почти полторы тысячи детей - обществознание. Такую статистику привело Минобразования Подмосковья.

Кроме того, начиная с этого года, одинцовские выпускники смогут еще до конца приемной кампании в вузы сдать один любой предмет на выбор повторно. Сделать это они могут в случае того, если полученная оценка на едином государственном экзамене им не нравится. Датами пересдачи в этом году назначили 4 и 5 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Вузы Школьники Экзамены
06 июня 2024, 15:15
Более 600 метров линий электропередачи заменили в Одинцовском округе
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Энергетики обновили 600 метров линий электропередачи в садовом некоммерческом товариществе «40 лет Октября», расположенном вблизи села Дубки Одинцовского округа. Больше 43 домов в результате ремонта подключили к воздушной линии.

Ремонт высоковольтной линии протяженностью 600 метров на улице Звенигородская завершен энергетиками в конце мая. Провод на линии электропередачи заменили на современный самонесущий изолированный провод.

Новый этап обновления сетей стартовал в июне в дачном поселке - специалисты компании приступили к ремонту еще одного участка протяженностью два километра. Работы планируют завершить в конце июня 2024 года.

Работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 31,4 километра кабельных и воздушных линий электропередачи в Одинцовском округе в 2024 году. Ремонтные работы также проведут в 19 подстанциях и расчистят 4,93 гектара охранных зон вдоль линий. Летние месяцы будут наиболее активными. Работы проводятся силами персонала и привлекаемых на конкурсной основе подрядных организаций.

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Одинцово Электричество Ремонтные работы
06 июня 2024, 15:08
Еще две незаконные постройки снесли в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Инспекция по управлению и ликвидации самовольных объектов проверила три адреса, по которым жаловались жители. Ранее здесь обнаружили незаконные постройки.

Два гектара земли на Проектируемом проезде, недалеко от Северной теплоэлектроценрали, были заняты под торговлю и парковку. Сносить строения, на основании вступившего в силу постановления администрации, начали еще в апреле. Вывезли с территории более семи тысяч кубометров просроченной продукции и бытового мусора. Сейчас демонтаж полностью завершили.

Крупную промзону обнаружили в деревне Пирогово вдоль Совхозной улицы. Более 10 построек подлежали сносу. Собственники решили не ждать решения суда и ликвидировали следы незаконной деятельности самостоятельно.

Проверили и подозрительные объекты на Осташковском шоссе, дом 7. Хозяева в ближайшее время должны предоставить документы на земли и постройки.edited 13:27 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Законы

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