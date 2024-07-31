Кондитерская фабрика в Химках выпустила 200 тонн шоколада с начала года

Компания делает продукцию под собственной маркой Libertad и на заказ, в том числе для крупных торговых сетей. В ассортименте больше тысячи рецептур - это плитки с разными начинками, трюфели, драже, жевательные конфеты и многое другое.

«Предприятие производит продукцию не только для российского рынка, но и для экспорта в другие страны. В течение последних нескольких лет фабрика усиленно развивает международное направление, регулярно поставляя продукцию в Китай, Белоруссию, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Абхазию», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом году на фабрике создали дополнительно около 20 рабочих мест. В проект запуска предприятия компания инвестировала около 80 миллионов рублей.

«Нашу продукцию однозначно можно назвать импортозамещающей. Качество и презентабельность нашего шоколада не только соответствуют всем международным стандартам, но и достойно конкурируют с зарубежными производителями, ни в чем им не уступая», - говорит соучредитель и коммерческий директор фабрики «Торговый дом шоколада» Ирина Иващенко.

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