21 декабря 2023, 15:24

Концессионное соглашение для улучшения качества теплоснабжения подписали в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Городской округ Лобня, «Теплоэнергетическая компания-10» и Московская область заключили концессионное соглашение. Оно призвано улучшить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Запланированные работы позволят снизить аварийность, добавить новые мощности и повысить качество предоставляемых услуг. Улучшения почувствуют 82 тысячи жителей округа.

«Теплоэнергетическая компания-10» модернизирует три котельные и реконструирует еще одну с установкой дополнительного оборудования. Также построят 350 метров тепловых сетей. Стоимость проекта составит 1,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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ЖКХ Лобня
21 декабря 2023, 16:28
Важно говорить спасибо. Марина Юденич — о премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье
Телеканал «360»
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Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Красногорске. С приветственным словом к участникам обратилась председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она рассказала, кому посвятили мероприятие в этом году.

«11 лет назад мы решили, что надо людям, которые делают добрые дела, говорить спасибо. И не только словами и грамотами, но и поддерживать их материально. Потому что они делают добрые дела без оглядки на награды, но вкладывают и душу, и сердце, и мысли, и свои деньги. Так родилась идея премии, которую поддержал Андрей Юрьевич Воробьев», - рассказала Марина Юденич.

Она отметила, что делать выбор - очень сложно, потому что каждый кандидат достоин большого уважения. Это люди, которые бескорыстно делают добрые дела, помогают и работают на благо общества.

«Добрых людей много, их намного больше, чем плохих. Когда началась СВО, которая, по своей сути, - это борьба России за свое существование, общим решением было посвятить премию людям, которые воюют, которые помогают тем, кто воюет, волонтерам, семьям. Этой премией мы говорим спасибо», - добавила Юденич.

В числе лауреатов - волонтеры, общественные деятели, семьи погибших военнослужащих и многие другие, кого в этот день отметят региональными наградами. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что «в Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел».

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Награды Волонтеры
21 декабря 2023, 16:27
Еще 4 сироты получили ключи от квартир в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Еще четыре сироты из Одинцова стали обладателями собственного жилья. Торжественная церемония вручения ключей от квартир прошла в администрации округа.

Новоселами стали - Александр Коваленко, Данил Кравцов, Ангелина Никонова и Руслана Муравлева. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, план 2023 года по реализации программы успешно выполнен. Всего квартирами обеспечили 18 ребят.

«До самых радостных праздников - Нового года и Рождества Христова - осталось совсем немного. И каждый из ребят сможет встретить их уже в своем собственном доме. Уверен, что новые квартиры станут для молодых людей надежной опорой. Местом, где они смогут восстанавливать силы, мечтать, творить и создавать свои семьи», - отметил Андрей Иванов.

Напомним, в Одинцовском округе с 2014 года по губернаторской программе квартирами обеспечили 196 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Одинцово Андрей Иванов Сироты
21 декабря 2023, 16:17
«Ежедневно много новых добрых дел». Андрей Воробьев — о премии жителям Подмосковья за значимые поступки
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Церемония вручения премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Подмосковье. В числе лауреатов — волонтеры, общественные деятели, семьи погибших военнослужащих и многие другие, кого в этот день отметят региональными наградами. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что «в Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел».

Это уже традиционная для Подмосковья премия. В этом году она особенная еще и тем, что среди лауреатов - жители и волонтеры, поддерживающие военнослужащих и их семьи, помогающие с реабилитацией и решением бытовых проблем.

«В числе почетных гостей - наш прославленный актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк, военный журналист Александр Сладков», - сказал Андрей Воробьев.

Лауреатам премии передадут государственные награды и знаки отличия Подмосковья.

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Церемония вручения премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Подмосковье. В числе лауреатов - волонтеры, общественные деятели, семьи погибших военнослужащих и многие другие, кого в этот день отметят региональными наградами. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что «в Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел».

Награды Андрей Воробьев
21 декабря 2023, 16:15
Новый этап программы для переселенцев из аварийных домов Подмосковья стартует в 2024 году
Unsplash
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Новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по переселению жителей аварийного фонда, признанным таковым после 1 января 2017 года, стартует в Подмосковье с 1 января 2024 года. Это почти 24 тысячи человек.

Жилье по сертификату можно приобрести в любом округе. Кроме того, можно вложиться в строительство дома или в ипотеку. Компенсация за квадратный метр по сертификату составит 130 тысяч рублей.

Чтобы получить сертификат, необходимо, чтобы у собственника было единственное жилье, а право собственности было приобретено до признания дома аварийным. Заключить соглашение о представлении сертификата можно до 31 мая 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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Аварийное жилье

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