Концерты ко Дню семьи прошли в 23 парках Подмосковья

Центральной площадкой праздника стал музей-усадьба Архангельское, рассказали в Минсоцразвития региона. Там поздравили жителей, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей. Им вручили медали «За любовь и верность» и другие награды. В ходу праздника гости выпустили в небо белых голубей.

«В нашем регионе больше миллиона семей, и этот праздничный день стал поводом для семейного объединения, веселых мероприятий и теплых встреч, а также прекрасной возможностью отметить наградами выдающиеся семейные союзы. Ежегодно в Подмосковье женятся больше 55 тысяч пар, а именно в эти предпраздничные дни связали себя узами брака почти 500 семей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В парках также прошли игры, мастер-классы и другие развлечения.

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