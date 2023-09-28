Концерты и выставки ко Дню бабушек и дедушек пройдут в Подмосковье 1 октября
День бабушек и дедушек отметят в Подмосковье 1 октября. В воскресенье в регионе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.
Самое масштабное мероприятие «Живем ярко» ко Дню бабушек и дедушек пройдет в Доме Культуры «Подмосковье» в Красногорске.
«Гостей праздника ждет фестиваль с концертом, тематическими мастер-классами, ярмарками, фотовыставками и фотозонами. А изюминкой праздника станет танцевальный флешмоб», - уточнили в министерстве социального развития Подмосковья.
Праздник начнется в 11:00 на площади у ДК.
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