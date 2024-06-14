14 июня 2024, 11:08

Концерты и мастер-классы ко Дню России провели в Воскресенске

Телеканал «360»
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Жители Воскресенска отметили двойной праздник 12 июня: День города и День России. В честь этого там прошли концерты, мастер-классы, поэтические чтения и другие события.

В этот деть для жителей также провели спортивные турниры, ярмарку изделий ручной работы и многое другое.

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Праздник в парке Кривякино посвятили юбилею Александра Пушкина. Ему дети посвятили поделки и рисунки. Всех желающих также угостили чаем из самовара, который специально привезли из Тулы. Он может вскипятить разом 700 литров воды. Гости также смогли увидеть работы клуба «Фотолюбитель». Его участники представили более 500 работ.

Праздники Воскресенск
14 июня 2024, 11:19
Киовский парк стал главной площадкой празднования Дня России в Лобне
Телеканал «360»
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День России в Лобне всегда отмечают с размахом. Концерты, конкурсы, викторины и мастер-классы проходят во всех микрорайонах города. В этом году центральной площадкой стал старинный Киовский парк, который недавно обновили.

Неравнодушных людей в Лобне - сотни, и это еще раз подтвердила недавняя операция по спасению огаря, который на стройке испачкался в мазуте и не мог летать. Совместными усилиями администрации города, строителей и волонтеров птицу поймали и передали специалистам. Совсем скоро утка вернется в родной пруд, а всех участников «утиной истории» отметили на праздничной сцене за неравнодушие и любовь к природе.

Свой город и его достопримечательности очень любят и участники фотоконкурса «Вохуш - хранитель Шуховской башни», которых также наградили на празднике. Победителем стал Эдуард Рекашус.

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Мастер-классы по рисованию и изготовлению сувениров, катание на лошадях, аквагрим, сладкая вата, веселые старты и праздничный концерт. Каждый смог найти себе занятие по душе. Непременный атрибут праздника - российский триколор - растянули ребята из кадетского класса третьей школы. Гимн спели хором, к которому присоединились все участники праздника.

«Я горжусь, что живу в России, и я очень горжусь, что сейчас в Лобне. Уважайте Россию, любите Россию. Россия - великая, Россия - победная, Россия - доблестная. Я желаю вам мира, добра, благополучия. С праздником!» - поздравила жителей глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Желающие могли принять участие в акции «Доброе дело». Волонтеры развернули палатку, где принимали гуманитарную помощь и письма бойцам со словами поддержки и благодарности.

Лобненских добровольцев, которые очень многое делают для поддержки военнослужащих и их семей, наградили на главной сцене праздника. В округе несколько организаций, каждая из которых вносит свой вклад в общее дело.

Праздники Лобня
14 июня 2024, 10:54
Свыше 15 тысяч школьников и педагогов прошли обучение в технопарке в Долгопрудном
Министерство образования Московской области
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Технопарк Физтех-лицея имени Капицы открылся в Долгопрудном 1 сентября 2023 года. Это самый крупный детский технопарк в России. За это время в нем прошли обучение свыше 15 тысяч школьников и педагогов.

«Технопарк - уникальный проект, который позволяет детям всех возрастов изучать передовые технологии и делать свои первые открытия под руководством опытных наставников. Для ребят функционируют почти 60 лабораторий по 6 направлениям, многие из них созданы совместно с ведущими высокотехнологичными компаниями», - сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, учащиеся собирают роботов, разрабатывают VR-приложения, которые в дальнейшем представляют на научных форумах и конференциях.

Например, одна из ключевых разработок технопарка - робот-спортсмен, который умеет играть в футбол и выполнять различные спортивные упражнения.

Обучение в технопарке проходит и в каникулы. Узнать подробнее о программах и записаться на кружки можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пристройке к СОШ № 1 в Королеве. По его словам, в новое здание переведут начальную школу.

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Дети Роботы Школьники
14 июня 2024, 10:23
Конкурс народного искусства «Хранители наследия России» прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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Более 970 артистов приехали в Красногорск, где стартовал XVI фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». С 2008 года ведущие исполнители-народники знакомят зрителей со своим творчеством.

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Перед жюри фестиваля стояла непростая задача - за один день оценить конкурсные выступления гусляров и вокалистов, фольклорные ансамбли и семейные хоровые коллективы. На сцене свое творчество представили народники из разных городов России и ближнего зарубежья. Праздник получился насыщенным и для зрителей, и для участников.

Красногорск
14 июня 2024, 10:21
Московский областной центр крови провел более 150 выездных акций с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Праздник посвящен людям, которые отдают кровь или ее компоненты нуждающимся. Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции с начала года.

«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров. В ходе таких мероприятий более 8,2 тысячи человек стали донорами», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Напомним, кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологией, пострадавшим в ДТП и другим. Московский областной центр крови ежедневно принимает доноров с 08:00 до 14:00. Все вопросы можно уточнить по телефону: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи

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