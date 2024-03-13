13 марта 2024, 11:05

Концертные программы с участием местных артистов прошли в домах культуры Воскресенска

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Международный женский день отпраздновали в сельских домах культуры городского округа Воскресенск. Участие в концертах приняли местные танцевальные коллективы, музыканты и исполнители.

Концертная программа «Ирония кино, или с 8 Марта» прошла в доме культуры села Косяково. На сцене прозвучали песни из советского кино.

Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты» провели в Доме культуры села Федино. Вокальные номера перекликались с хореографическими. Коллектив учреждения также поздравил с праздником жительниц села Марчуги.

В доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы на концерте «Ах, какая женщина!» представили лучшие концертные номера местных творческих коллективов. Приглашенными гостями стали артисты школы танцев «Нетанцующие».

Гостей дома культуры села Ашитково с праздником поздравила директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова. Также представление прошло в Воскресенском координационно-методическом центре культуры и творчества «Истоки».

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Концерты Воскресенск
13 марта 2024, 11:07
Спасатели вызволили из запертой квартиры в Солнечногорске женщину с подозрением на инсульт
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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры 83-летнюю женщину, нуждавшуюся в госпитализации. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Сын пенсионерки обратился в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Он рассказал, что женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Самостоятельные попытки попасть в квартиру ни к чему не привели, поэтому мужчина обратился за помощью спасателей.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и обнаружили пенсионерку в комнате на диване в обессиленном состоянии», - отметил старший смены Сергей Земляков.

Женщина нуждалась в помощи медиков. В экстренном порядке жительницу Солнечногорска госпитализировали с подозрением на инсульт.

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Спасатели Солнечногорск
13 марта 2024, 10:38
Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Ратчинской школе в Воскресенске
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах региона. Ученики Ратчинской школы в Воскресенске в рамках акции приняли участие в мастер-классе по изготовлению маскировочных сетей.

Ребята и раньше помогали бойцам на передовой. Так, с ноября 2023 года они отправили порядка 20 маскировочных сетей и около 100 окопных свечей в зону спецоперации. Чтобы закупить парафин для изготовления свечей, в декабре в школе провели благотворительную акцию.

«Готовились заранее: ребята дома вместе с родителями и бабушками изготавливали, что могли. Это были поделки, вязанные вещи, рисунки, домашняя выпечка. Таким образом мы собрали 20 тысяч рублей», - рассказала советник директора Ратчинской школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Оксана Лендова.

Оставшиеся после покупки парафина средства школа передала общественной организации «Вектор», занимающейся отправкой гуманитарных грузов.

К «Неделе добрых дел» также присоединились старшеклассники Москворецкой гимназии. Ученики не только изготовили окопные свечи, но и написали письма бойцам на передовую.

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Школы Школьники Воскресенск
13 марта 2024, 10:36
Еще один фельдшер из Химок приобрел жилье по социальной ипотеке
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Фельдшер скорой помощи из городского округа Химки Татьяна Ефимова купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Больше всего переезду обрадовался маленький сын.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что трудовой стаж Татьяны Ефимовой составляет девять лет.

«Всегда хотелось помогать людям. Нравится приходить первой на помощь, быть рядом в сложной ситуации, видеть результаты. Иногда это спасенные жизни», - говорит она.

О возможности получить сертификат на льготную ипотеку узнала от коллег. Подала заявление, и получилось.

«Родные стены всегда лучше, чем съемное жилье. Кроме того, мы смогли выбрать квартиру так, чтобы и до работы было близко, и район был зеленым. Свежайший воздух. Вид из окна - на лес. Сынишка особенно в восторге», - рассказывает фельдшер.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты и тренеры.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Химки Скорая помощь Социальная ипотека
13 марта 2024, 10:35
Подмосковная компания выплатит 100 тысяч рублей штрафа за незаконную перевозку отходов
Фото Минэкологии
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Подмосковное предприятие вплатит штраф за нелегальную перевозку отходов по требованию суда. За нарушение предприятие заплатит 100 тысяч рублей.

Как рассказали в Минэологии Подмосковья, дорожная камера выявила перевозивший строительнй мусор грузовик на трассе А-113 «ЦКАД».

«Собственником грузового транспортного средства оказалась организация ООО „ЭнергоСнабСервис“. Инспектором эконадзора Минэкологии нарушителю было выдано постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, которое компания попыталась опротестовать через суд», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Предприятие подало аппеляцию, ссылаясь на то, что на момент нарушения грузовик находился в аренде у индивидуального предпринимателя. При этом компания не предоставила доказательства, поэтому суд остался на стороне министерства.

«По итогу судебного заседания суд счел оставить постановление инспектора эконадзора Минэкологии без изменения, а жалобу организации без удовлетворения», - добавил министр.

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Штрафы Экология

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