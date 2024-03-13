Концертные программы с участием местных артистов прошли в домах культуры Воскресенска

Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры 83-летнюю женщину, нуждавшуюся в госпитализации. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Сын пенсионерки обратился в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Он рассказал, что женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Самостоятельные попытки попасть в квартиру ни к чему не привели, поэтому мужчина обратился за помощью спасателей.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и обнаружили пенсионерку в комнате на диване в обессиленном состоянии», - отметил старший смены Сергей Земляков.

Женщина нуждалась в помощи медиков. В экстренном порядке жительницу Солнечногорска госпитализировали с подозрением на инсульт.

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