Концертная программа ко Дню матери прошла в ГДК «Созвездие» в Наро-Фоминске

Яркую концертную программу для мам подготовили ребята из творческих коллективов ГДК «Созвездие». Среди зрителей - мать троих дочерей Гульнара Омарова, средняя из которых является участницей ансамбля «Нотные бусинки».

«Мама - это основа жизни, мама подарила жизнь детям. Мама - несет ответственность за здоровье детей, за их комфорт, образование», - подчеркнула Гульнара Омарова.

Отметим, что День матери появился относительно недавно. Он был установлен указом президента России в 1998 году. Этот день полюбился в народе и теперь последнее воскресенье ноября ассоциируется с Днем матери.

«Наверное, очень важно на протяжении всей жизни человека быть с матерью, ощущать себя мамой. Это большое и доброе дело. Но это не только счастье быть матерью, но и большой труд», - указал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

В ходе мероприятия отдельно поблагодарили матерей военнослужащих, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО. Цветы и памятные подарки им вручил Роман Шамнэ, а также председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

«И наши ребята, кто сейчас воюют, воюют в том числе и за то, чтобы вы, дорогие женщины, матери, назывались мамой, а не „родитель № 1“ и „родитель № 2“», - подчеркнул Геннадий Пензов.

Концерт в ГДК «Созвездие» далеко не единственное мероприятие, посвященное Дню матери. Творческие подарки «самым главным людям» преподнесут в эти дни и на других площадках Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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