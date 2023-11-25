25 ноября 2023, 23:30

Концертная программа ко Дню матери прошла в ГДК «Созвездие» в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

День матери отметили на нескольких площадках в Наро-Фоминске. Одной из них стал городской дворец культуры «Созвездие».

Яркую концертную программу для мам подготовили ребята из творческих коллективов ГДК «Созвездие». Среди зрителей - мать троих дочерей Гульнара Омарова, средняя из которых является участницей ансамбля «Нотные бусинки».

«Мама - это основа жизни, мама подарила жизнь детям. Мама - несет ответственность за здоровье детей, за их комфорт, образование», - подчеркнула Гульнара Омарова.

Отметим, что День матери появился относительно недавно. Он был установлен указом президента России в 1998 году. Этот день полюбился в народе и теперь последнее воскресенье ноября ассоциируется с Днем матери.

«Наверное, очень важно на протяжении всей жизни человека быть с матерью, ощущать себя мамой. Это большое и доброе дело. Но это не только счастье быть матерью, но и большой труд», - указал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

В ходе мероприятия отдельно поблагодарили матерей военнослужащих, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО. Цветы и памятные подарки им вручил Роман Шамнэ, а также председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

«И наши ребята, кто сейчас воюют, воюют в том числе и за то, чтобы вы, дорогие женщины, матери, назывались мамой, а не „родитель № 1“ и „родитель № 2“», - подчеркнул Геннадий Пензов.

Концерт в ГДК «Созвездие» далеко не единственное мероприятие, посвященное Дню матери. Творческие подарки «самым главным людям» преподнесут в эти дни и на других площадках Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
25 ноября 2023, 23:54
Двух провалившихся под лед рыбаков спасли в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из ледяного плена двух рыбаков. Мужчин обнаружили во время патрулирования акватории Иваньковского водохранилища.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что во время выполнения профилактического рейда на водоеме сотрудники заметили в 500 метрах от острова Зеленый двух мужчин, которые находились на льду и подавали сигналы о помощи. Они махали руками и пытались привлечь внимание.

Как оказалось, рыбаки искали место для подледного лова, но неожиданно услышали треск и через мгновение лед провалился у них под ногами. Рыболовное снаряжение при этом сразу пошло ко дну.

Один из мужчин смог лечь на поверхность льда и отползти от опасного места, однако второму повезло меньше - его одежда намокла. Они самостоятельно выбрались на льдину, но не стали продолжать движение в сторону берега, поскольку побоялись вновь оказаться в воде. Однако на помощь пришли спасатели, которые оказались неподалеку от места происшествия.

«Работники противопожарно-спасательной службы взяли рыбаков на борт катера, доставили на сушу и напомнили любителям рыбной ловли правила безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период», - подытожил Александр Проценко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
25 ноября 2023, 21:05
Глава Фрязина Воробьев поздравил женщин с Днем матери во дворце культуры «Исток»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню матери, прошли во дворце культуры «Исток». На встрече с главой городского округа присутствующие также обсудили вопросы дальнейшего развития Фрязино.

Мамы из Фрязина успевают заботиться не только о своих детях, но и обо всех нуждающихся. В свободное время активные жительницы шьют одежду, плетут маскировочные сети, изготавливают обереги, собирают гуманитарную помощь для фронта. А сегодня, на встрече с главой Фрязина Дмитрием Воробьевым, обсуждали вопросы, которые касаются развития наукограда.

«Естественно мамочек интересует вопрос, как у нас развивается все, что связано с детской средой, с доступной средой. Мы обсудили вопросы, в том числе и МФЦ, возможность предоставления услуг на пенсию. И обсудили вопросы нашего школьного и дошкольного образования», - указал Дмитрий Воробьев.

Также Дмитрий Воробьев поздравил мам Фрязина и вручил благодарственные письма активисткам. Это мамы, которые помимо всех своих семейных забот успевают реализовывать социально-значимые проекты на территории округа, поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Он поблагодарил их за активную жизненную позицию и вклад, который они вносят в развитие благотворительности в городском округе Фрязино.

«День матери - это самый главный праздник в жизни любого человека. Потому что Мама - это то слово, которое мы произносим первый раз в жизни и то, что нас сопровождает на жизненном пути. Поэтому ничего важнее мамы в жизни нет. И естественно, отдать честь и поклониться нашим матерям наша обязанность», - обратился к собравшимся Дмитрий Воробьев.

Для гостей вечера и для мам выступили творческие коллективы, а также воспитанники детских садов города. Лучшие городские танцевальные студии подготовили большую и разнообразную концертную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фрязино
25 ноября 2023, 20:39
Глава Воскресенска Малкин поздравил мам новорожденных с наступающим праздником
Читайте нас в: Google Новости
Накануне Дня матери в Воскресенском роддоме торжественно поздравили мам новорожденных и врачей отделения. В медицинском учреждении принимают пациентов с высокой группой риска.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил семьи воскресенцев, в которых буквально на днях родились сыновья.

«Поздравляем Вас от губернатора Московской области Андрея Викторовича Воробьева со словами самых теплых пожеланий и от себя естественно», - обратился к мамам глава Воскресенска.

У Елены Самохиной это четвертый ребенок, сегодня в роддом встречать маму с братом приехала вся семья.

«Роддом самый лучший. Я родила всех детей здесь. Все хорошо, врачи все помогали. Мы благодарны очень», - поделилась жительница городского округа Воскресенск Елена Самохина.

Акушерско-гинекологическое отделение Воскресенской районной больницы рассчитано на 30 коек. Здесь работают шесть врачей высшей категории, старшая медицинская сестра и 12 акушерок.

С 2018 года акушерское отделение получило статус второго уровня. Это дает возможность обслуживать пациентов с высокой группой риска. За многолетний плодотворный труд благодарностями главы округа наградили медсестру Нину Воронину и заведующую отделением Жанету Ханикян.

За 10 месяцев 2023 года в Воскресенском роддоме появилось на свет 580 детей. Все они получили на память медаль «Рожденные на Воскресенской земле». На награде изображена мама с младенцем. Теперь такая же картинка украшает стену выписного зала и служит фотозоной на торжественных выписках. Роспись выполнили воскресенские художники.

«С утра начали и к обеду закончили, мы буквально в три руки работали. Очень приятно было работать, потому что мы все друг друга знаем с давних времен. Друзья коллеги, что называется», - рассказал художник Светлана Мосева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Московской области признали одной из лучших в России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
25 ноября 2023, 20:19
Конференция общественной организации «Нежный бизнес» прошла в Воскресенске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Конференция всероссийской общественной организации «Нежный бизнес» состоялась в Воскресенске. Она объединила более 100 представительниц малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса на территории Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Председатель всероссийской общественной организации «Нежный бизнес» Елена Нагаева подчеркнула, что сейчас в Воскресенске ведет активную деятельность женское сообщество для поддержки.

«В нашем городе активно сейчас действует женское сообщество для поддержки, для того чтобы женское предпринимательство у нас расцветало. Мы видим успешные бизнесы», - указала Елена Нагаева.

Отметим, что сфера деятельности женщин в бизнесе очень многогранна. Бухгалтерские агентства, швейные производства, услуги в сфере красоты, производство шампуней, модельные агентства, кофейни и кондитерские - это далеко не все, чем сегодня занимаются предпринимательницы из Воскресенска.

«Это огромнейший труд, и он намного тяжелее, чем труд по найму. Потому что нужно все просчитать, посчитать, организовать. Плюс вы в ответе за тех людей, как сказал Экзюпери, мы в ответственности за тех, кого приручили, а вы за тех, кого взяли на работу, тех, кто пошел за вами», - подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин Вера Фильмакова занимается мебельным бизнесом в Воскресенске уже 18 лет. В период пандемии коронавируса, когда многие игроки уходили с рынка, она не побоялась проявить инициативу, открыв собственное производство мебели.

«С этого года мы сами делаем мебель. Хотим развиваться, хотим расти, нам есть, куда расти», - отметила женщина.

Отметим, что в городском округе Воскресенск успешно реализуется множество региональных и всероссийских программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации всегда на связи и готов предоставить помощь представителям бизнеса.

На встрече поздравили и наградили самых активных представительниц «Нежного бизнеса», отметив важность взаимодействия предпринимателей с общественными организациями и с властью.

Воскресенск Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме