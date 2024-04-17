Концерт заслуженных артистов Татьяны и Александра Вальцевых прошел в Лобне

Александр Владимирович и Татьяна Григорьевна Вальцевы - легендарные личности в мире музыкального искусства. На протяжении многих лет они служили в академическом хоре под умелым руководством Николая Кутузова.

Александр Владимирович на протяжении почти 40 лет возглавлял хор «Русская песня», который теперь носит его имя. Татьяна Григорьевна, в свою очередь руководила хором «Сударушка», который и сегодня продолжает радовать жителей и гостей города своими выступлениями в доме культуры «Чайка».

На музыкальной гостиной Юрий Варенкин вместе с народным коллективом хора «Русская песня» имени Александра Вальцева исполнили песни, написанные легендарными земляками.

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