Концерт воспитанников детской школы искусств прошел в галерее имени Горшина в Химках

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Концерт прошел в камерной обстановке.

«Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. <…> Этот концерт - результат такого эксперимента, организованного в содружестве с галереей имени Горшина», - рассказала депутат Совета городского округа Химки Инна Монастырская.

Она добавила, что в этом сезоне уникальные встречи с классикой и искусством для горожан организуют и в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Напомним, Центральная детская школа искусств в этом году принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Учреждение получило грант на закупку новых инструментов, оборудования и методических материалов.

Сейчас в школе обучаются 2,3 тысячи детей. В учреждении открыты хореографическое, художественное и музыкальное отделения, а также отделение современного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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