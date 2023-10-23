Концерт воспитанников детской школы искусств прошел в галерее имени Горшина в Химках
Ученики и преподаватели Центральной детской школы искусств в Химках провели концерт классической музыки «Здесь все поет…» в картинной галерее имени Сергея Горшина. В программу мероприятия вошли академический вокал, фортепиано, скрипка, сольные и ансамблевые номера.
Концерт прошел в камерной обстановке.
«Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. <…> Этот концерт - результат такого эксперимента, организованного в содружестве с галереей имени Горшина», - рассказала депутат Совета городского округа Химки Инна Монастырская.
Она добавила, что в этом сезоне уникальные встречи с классикой и искусством для горожан организуют и в музейно-выставочном комплексе «Артишок».
Напомним, Центральная детская школа искусств в этом году принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Учреждение получило грант на закупку новых инструментов, оборудования и методических материалов.
Сейчас в школе обучаются 2,3 тысячи детей. В учреждении открыты хореографическое, художественное и музыкальное отделения, а также отделение современного искусства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».