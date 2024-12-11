Концерт вокального ансамбля «Лейся песня» пройдет в Лобне 14 декабря
В Лобне пройдет концерт для старшего поколения «Волшебство зимнего вечера». Гостей ждут душевные песни, теплое чаепитие и зажигательная дискотека.
Музыкальная встреча состоится в Доме культуры «Красная Поляна» в субботу. На сцене выступит вокальная группа «Лейся песня» из ДК «Керамик», филиала Центра культурного развития «Некрасовский».
Организаторы обещают, что развлекательная программа и теплое общение помогут отвлечься от предновогодней суеты и зарядиться праздничным настроением.
После концерта зрителей ждет дружеское чаепитие, а завершит вечер дискотека.
Дом культуры «Красная Поляна» - старейший в Лобне. В прошлом году учреждение отметило девяносто пятилетие. Сегодня здесь занимаются более восьмисот человек, которые регулярно участвуют и побеждают в творческих конкурсах.
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