Концерт вокального ансамбля «Лейся песня» пройдет в Лобне 14 декабря

МосОблЕИРЦ напоминает, что в большинстве округов Подмосковья заканчивается рекомендованный срок для оплаты коммунальных услуг. Платежи, совершенные после 12 декабря, учтут только в январе 2025 года.

Своевременная оплата выгодна по нескольким причинам: ее учтут в следующей квитанции, что исключает начисления за прошлые периоды, льготники получат все полагающиеся субсидии, не возникнет долгов, пени, отключений или судебных исков.

Для оплаты без комиссии доступны личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», сайт расчетного центра с кнопкой «Оплатить квитанцию онлайн», клиентские офисы и электронные счета, полученные на почту.