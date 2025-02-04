Концерт военной песни прошел в Воскресенске

Концерт состоялся в Доме культуры «Гармония». Со сцены прозвучали произведения «Дети Ленинграда», «Катюша», «Казаки в Берлине» и «Журавли».

Участники не только исполнили военные песни, но и рассказали истории их создания, а также озвучили информацию о композиторах и поэтах.

Кроме того, зрители почтили минутой молчания тех, кто не вернулся из боя. Также вместе с артистами они исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске волонтеры навестили ветерана блокадного Ленинграда. Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из города Белоозерского приехали в гости к Владимиру Бухаркину.