Концерт в стиле ретро прошел в Лобне

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Участники вокальной группы «Ретро-Stars» исполнили популярные хиты на тему зимы. Зрители тепло принимали все номера и поддерживали артистов бурными аплодисментами.

«Мы постарались продлить для наших зрителей ощущение праздника и зимней сказки», - отметили участники вокальной группы и поблагодарили всех, кто пришел на концерт.

Старейший в городском округе дом культуры «Красная Поляна» работает уже почти 100 лет. В кружках и секциях учреждения занимаются более 800 жителей Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.