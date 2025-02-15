15 февраля 2025, 14:10

Концерт в поддержку участников СВО прошел в Подольске

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На концерте в Доме культуры имени Лепсе выступила артистка Светлана Савинова из Курской области. Порядка 200 зрителей пришли поддержать участников СВО.

Светлана Савинова вдохновляет жителей принимать участие во флешмобе в поддержку курского приграничья и бойцов.

Концерт начался с песни «Ангелы наши» и продолжился исполнением авторских композиций и каверов. Светлана Савинова спела свою популярную мелодию «Курский соловей».

«Подольск всегда встречает тепло и радушно, а подольчане проявляют заботу и внимание. Самое главное, что мы сегодня сделаем - соберем необходимые средства для наших ребят, которые находятся на СВО», - отметила Савинова.

Все собранные средства с концерта направят на помощь семьям бойцов СВО, а также самим участникам спецоперации и вынужденным переселенцам.

Подольск Концерты
15 февраля 2025, 14:19
Еще в 18 домах в Подольске капитально отремонтируют систему газоснабжения
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Капитальные ремонты проведут в 18 многоквартирных домах. Всего в Подмосковье запланировано привести в порядок газоснабжение в 689 объектах.

В Климовске отремонтируют четыре дома: на Спортивном проезде, 1/14, на улице Ленина, 14а, Рощинской, 12 и Южном поселке, 35.

Замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводят по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации или сроков, установленных проектной документацией.

Узнать все адреса в Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

В рамках национального проекта планируется сформировать комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 4,5 триллиона рублей, улучшить качество жилищных услуг для 20 миллионов человек к 2030 году, построить и реконструировать две тысячи объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Подольск Нацпроекты
15 февраля 2025, 14:05
Волонтеры из Подольска отправились на ликвидацию разлива мазута в Анапе
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Шесть волонтеров из Подольска в составе команды Подмосковья отправились на ликвидацию экологической катастрофы в Анапе. Среди активистов — студенты подольских колледжей и ученица лицея № 5.

Волонтеры из Подольска совместно с другими активистами очищают побережье Черного моря и спасают пострадавших птиц. Особенно тщательно заботятся о пернатых, ведь они больше всего пострадали от нефтяных пятен.

Волонтеры работают в Едином центре спасения, где подопечным оказывают комплексную помощь. Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы в загрязненной зоне - специальными костюмами, перчатками, масками и сапогами.

«В борьбе за чистоту природы задействовано 600 единиц техники, но главное - большие сердца людей, которые не смогли остаться в стороне. Наши волонтеры вернутся домой, но плоды их добрых дел останутся надолго», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Подольск Волонтеры Птицы Можайск Анапа
15 февраля 2025, 13:55
Ветеран боевых действий в Можайске рассказал о службе в Афганистане
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Михаил Александрович Фоминых — майор запаса, ветеран боевых действий в Афганистане. Сейчас он работает экспертом в Отделе мобилизационной подготовки администрации Можайского муниципального округа. Боевой опыт позволил ему занять эту должность.

Михаил Фоминых родился на Урале в семье горного инженера. Он всегда хотел стать военным. На жизненный выбор повлиял дед Григорий Васильевич Павлов по линии матери, который был участником Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну, был в фашистском плену, вернулся в строй и встретил Победу в Вене.

После окончания школы Михаил Фоминых поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. В звании лейтенанта он отправился служить командиром мотострелкового взвода в Нижнеудинске Забайкальского военного округа. Через год его перевели в Монголию. Через несколько месяцев в 1985 году Михаил написал рапорт и его перевели в Афганистан.

«Это был профессиональный порыв, ведь меня четыре года учили воевать. Я шел в военное училище не для того, чтобы на парадах ходить. Я хотел быть офицером, которого никто и никогда не смог бы упрекнуть в том, что, поднимаясь по служебной лестнице, он прошел по ней заочно, не участвуя в главных для военных людей событиях», - сказал Михаил Фоминых.

В штабе 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа в Кабуле 23-летний лейтенант Фоминых получил назначение на должность командира роты 66 отдельной мотострелковой бригады в Джелалабаде. В его подчинении служили более 100 человек. В зоне ответственности Михаила Фоминых были самые тяжелые направления: провинции Нангархар, Кунар и Лагман. Кунар называли кузницей Героев Советского Союза посмертно, так как там погибло много бойцов.

«У нас в Джелалабаде в бригаде было два боевых батальона, которые непосредственно воевали с духами, в том числе наш третий мотострелковый горный батальон. Я был командиром девятой высокогорной роты в ее составе. Нашей задачей было уничтожение живой силы, укрепрайонов и складов моджахедов. Боестолкновения с духами происходили также в горах. Мы в горы не брали ни бронежилеты, ни каски», - добавил ветеран.

В Афганистане Михаилу присвоили звание старшего лейтенанта и наградили орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени. Главным достижением Михаил считает то, что за время его командования никто не погиб и не попал в плен.

«По печальной статистике в ходе каждой операции бригада теряла одного офицера. В Афганистане я тоже терял своих ровесников, друзей по военному училищу, а ведь кроме таких как мы, профессиональных военных, там служили и погибали ребята-срочники. К сожалению, многие мои товарищи очень рано ушли из жизни, их уже нет среди нас. Родина должна отдать долг их подвигу и памяти! Установка памятника ветеранам боевых действий в Можайске и есть доказательство тому, что мы помним и всегда будем гордиться нашими героями», - рассказал Михаил Фоминых.

Афганистан Награды Ветераны Можайск
15 февраля 2025, 11:58
Ветерану в Люберцах Григорию Турчанову вручили медаль к 80-летию Победы
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Жителю Дзержинского городского округа Люберцы Григорию Александровичу Турчанову вручили медаль к 80-летию Победы. Он прошел Великую Отечественную войну и участвовал в сражениях в Японии.

Григорий Александрович родился 28 августа 1927 года, а в армию его призвали в августе 1944 года.

«В августе 1944 года мне исполнилось 17 лет, и в октябре меня призвали в армию. На западе война подходила к концу, и нас, сибиряков, отправили на восток. До августа - учебка, а в 1945 году в ночь с 8 на 9 августа мы перешли границу и вошли в Маньчжурию. Я пехотинцем участвовал в боевых действиях на Первом Дальневосточном фронте до З сентября. Потом мы вылавливали японцев, которые разбежались по сопкам, пока в декабре нас не забрали и не отправили в поселок Славянка», - рассказал ветеран.

Григорий Александрович служил на Востоке до 1951 года. В мирное время он работал в Омске на авиационном заводе сначала токарем, а затем 30 лет - мастером. Школу и техникум он оканчивал одновременно с работой.

В 1993 году с женой переехал в поселок Трудовое под Владивостоком к дочери. Там он 10 лет работал оператором тепловых сетей. Григорий Александрович вышел на пенсию в 85 лет, когда начались проблемы со слухом.

В 2014 году Григорий Турчанов переехал в Дзержинский после смерти жены, а в 2015 принимал участие в параде на Красной площади.

Григорий Александрович награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда» и юбилейными наградами.

В этом году ему исполнится 98 лет.

Люберцы Ветераны Дзержинский

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