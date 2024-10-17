Концерт в честь встречи Казанской иконы Божией Матери прошел в Одинцове

Перед гостями концерта выступили театра и детско-юношеские хоры Звенигородского и Красногорского благочиний. Зрителям рассказали о роли иконы Казанской Божией Матери в истории России. Ярким финалом концерта стало исполнение песни «Царице моя преблагая».

Икона стала одним из самых чтимых святых образов Русской православной церкви. Ее в прошлом году случайно нашли в резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, до этого икона считалась утерянной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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