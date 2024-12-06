Концерт в честь Международного дня инвалидов прошел в Дмитрове

Уже в третий раз на площадке Центра культурного развития «Яхромский» собирается огромное количество гостей - это воспитанники семейного центра «Дмитровский», С приветственным словом выступила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина. Она подчеркнула важность поддержки и заботы о людях с ограниченными возможностями. «Мы все разные, но нам всем нужны внимание и добрые слова», - сказала она.

Также на празднике присутствовали представители «Российского государственного университета социальных технологий». Екатерина Капустина рассказала о возможностях для студентов с инвалидностью и анонсировала сотрудничество с Дмитровом.

Программа включала яркие выступления, в которых приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Танцевальные номера подготовили участники студии «Танцуем с нами» и клуба «Формула добра».

Дети загадали желания у сказочных персонажей, а в конце праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.

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