Концерт в честь Евгения Крылатова пройдет в Лобне 18 мая

Концерт состоится 18 мая в концертном зале Лобненской детской школы искусств.

Евгений Крылатов прославился как автор музыки к таким популярным мультфильмам, как «Умка» и «Дед Мороз и лето», а также к кинофильмам «О любви», «Достояние республики» и «Ох уж эта Настя».

В концерте примут участие различные коллективы Лобненских творческих студий и объединений, которые исполнят произведения композитора. Зрители услышат как знакомые всем мелодии, так и менее известные сочинения Крылатова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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