Концерт в честь Дня учителя прошел в Можайском культурно-досуговом центре

В мероприятии приняли участие начальник Управления образования и отраслевой социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова и заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова. Они выразили глубокое уважение и признательность за самоотверженный труд учителей, которые с любовью помогают учащимся постигать новые знания и расширять горизонты.

«С большим уважением и признанием поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю здоровья, терпения и творческого вдохновения в вашем благородном деле! Спасибо за все, что вы делаете для формирования новых поколений!», - отметил Денис Мордвинцев.

Праздничное мероприятие украсила яркая и насыщенная концертная программа, подготовленная коллективами Можайского культурно-досугового центра. Выступления артистов подарили гостям множество положительных эмоций и создали атмосферу торжества и радости.

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