28 марта 2024, 16:10

Концерт ударных инструментов прошел в центральной детской школе искусств в Химках

Администрация Химки г.о.
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Концерт ударных инструментов состоялся в центральной детской школе искусств городского округа Химки. В ходе мероприятия прозвучали произведения патриотической направленности и военные марши, исполненные ударными инструментами как соло, так и в ансамбле.

Директор центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что команда опытных педагогов с увлечением и профессионализмом занимается обучением игре на ударных инструментах. Она выразила благодарность участникам и зрителям концерта за яркий и запоминающийся вечер, полный ритма и звука.

Инна Монастырская подчеркнула важность обучения игре на ударных инструментах в музыкальном образовании, так как это способствует развитию слуха, чувства ритма и координации движений, что положительно влияет на общее музыкальное развитие детей.

«Сегодня центральная детская школа искусств в Химках служит примером высокого уровня культуры в творческой образовательной системе. Она уже воспитала много поколений одаренных детей, и сейчас в ней обучается свыше 2300 студентов», - подытожил муниципальный депутат Николай Томашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она пополняется каждый день.

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Школы Химки Концерты
28 марта 2024, 15:46
Шатурская производственная база получила 2 новых автобуса
Евгений Макалкин
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Автопарк шатурской производственной базы пополнился двумя новыми автобусами марки Foton. Они отличаются условиями повышенного комфорта и были собраны на заводе «ЛиАЗ».

В начале апреля новые транспортные средства выведут на маршрут. Водители уже успешно прошли стажировку и готовы сесть за руль. Глава округа Алексей Артюхин лично убедился в удобстве управления автобусами.

Ожидается, что в ближайшее время на базу поступит еще один автобус такого же типа. Все три транспортных средства начнут курсировать по маршруту «Рошаль-Шатура-Котельники», обеспечивая пассажиров комфортом во время нескольких часов поездки.

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Автобусы Шатура
28 марта 2024, 15:42
Хоккеист из Подольска сделал предложение девушке на льду
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Пятый открытый чемпионат памяти Дмитрия Тараева прошел в Подольске. Финальную серию турнира по хоккею среди любителей провели в три матча.

В решающем матче клуб «Родина» обыграл «Авангард» со счетом 4:2. После игры прошло еще одно знаковое событие. Защитник команды-победителя Виктор Клочков прямо на арене сделал предложение своей девушке Полине. Избранница ответила «да».

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Подольск Хоккей
28 марта 2024, 15:34
Свыше 380 тысяч человек посетили парки Химок в марте
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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С начала весны парки в Химках посетили свыше 380 тысяч человек. Самыми популярными стали парк «Дубки» и парк имени Льва Толстого.

Одно из самых популярных мест отдыха у жителей Химок - парк имени Льва Толстого. Почти 150 тысяч человек побывали в нем в марте. В этом году там продолжат благоустройство и оборудуют зону для воркаута. Также до конца года реконструируют Химкинский лесопарк и построят скейт-парк в сквере Марии Рубцовой.

«Модернизированные локации и площадки в местах отдыха не просто привлекают большое количество людей, они позволяют провести время с семьей на свежем воздухе, не выезжая за пределы округа. Различные мастер-классы и фестивали позволяют жителям проводить время с пользой вне зависимости от времени года», - отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в 2024 году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Отдых Химки Парки
28 марта 2024, 15:25
Победителей конкурсов педагогического мастерства наградили в Лобне
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В Лобне прошла церемония награждения победителей муниципального этапа конкурсов «Педагогический дебют-2024» и «Сердце отдалю детям». Мероприятие состоялось в доме детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Заместитель главы Лобни Ирина Салыгина подчеркнула важность профессии педагога и роль конкурсов в профессиональном росте специалистов.

«Профессия педагога очень значима, так как именно на наших с вами плечах лежит будущее нашей страны. Каждый конкурс, на который выходит педагог, становится для него очередной точкой профессионального роста», - сказала Ирина Салыгина.

Участников конкурсов наградили дипломами лауреатов, а победителям вручили сертификаты на денежное вознаграждение от управления образования города.

Победителем муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют-2024» стала учитель начальных классов СОШ № 2 Елена Цыганова. Муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям-2024» выиграл педагог-хореограф СОШ № 2 Леонид Панов.

Победители представят Лобню на региональном уровне. Областной этап конкурса «Сердце отдалю детям» пройдет уже в апреле этого года, а «Педагогический дебют-2024» - в сентябре.

Лобня Учителя конкурсы

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