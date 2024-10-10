10 октября 2024, 17:17

Концерт творческих коллективов центра «Яхромский» состоялся в Дмитрове

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В Центре культурного развития «Яхромский» прошел концерт с участием взрослых творческих коллективов центра. Зрители увидели выступления вокалистов, инструментальных и хореографических ансамблей.

На сцене Центра культурного развития «Яхромский» прозвучали известные песни 70-х, 80-х и 90-х годов. Для зрителей их исполнили солисты, участники вокальной группы «Кавертон» Марина Сташук, Валентина Вершинина, Антона Агеева и Дмитрий Невинский.

Собравшиеся насладились также игрой саксофониста Александра Метова, представившего хиты и мелодии из кинофильмов в оригинальной обработке. Дебютом стало выступление женского клуба «Гармония» под управлением Натальи Лисицыной.

Для зрителей свои таланты продемонстрировали также народный коллектив «Хор русской песни имени Бориса Лямина», вокально-инструментальный ансамбль «Ложкари» и детская фольклорная группа «Забавушка» под руководством Марины Чирун. Под аплодисменты выступили участницы студии танца «Фаиза».

В завершении мероприятия прозвучала песня «Музыка нас связала», объединившая артистов и зрителей концерта.

«Этот вечер стал настоящим музыкальным и танцевальным праздником, который объединил всех нас, присутствующих на концерте, создав неповторимую атмосферу тепла и добра. Огромное спасибо всем артистам за доставленное удовольствие», - сказала зрительница концерта.

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Концерты Дмитров
10 октября 2024, 17:35
Встреча с географом Владимиром Котляковым пройдет в Доме культуры в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Жителей Лобни пригласили на встречу с почетным президентом Русского географического общества. Академик Владимир Котляков выступит с лекцией в Доме культуры «Красная поляна».

Лауреат Нобелевской премии Владимир Котляков является одним из самых знаменитых ученых мира. Делом своей жизни он выбрал изучение снежного покрова и ледников Земли.

Заслуженный географ России первый ледник увидел на Кавказе будучи еще студентом. С тех пор он объездил с экспедициями более 60 стран мира. Котляков побывал в Арктике и Антарктиде, в Северной Америке и Восточной Сибири, на Эльбрусе и в Альпах и ряде других уголков земного шара.

Ученый не впервые выступает с лекциями в Лобне, поскольку сам он родился именно здесь, в Красной Поляне. Встреча с Владимиром Котляковым начнется 26 октября в 13:00.

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Лобня Ученые Образование
10 октября 2024, 17:29
Более 600 метров дорог приведут в порядок в поселке Большевик в Серпухове
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В Серпухове проводится большой объем дорожных работ. Подрядчик приступил к замене 650 метров дорожного полотна в поселке Большевик.

Работы проводят на Лесной улице. Специалисты укладывают один из самых качественных видов покрытия - щебеночно-мастичный асфальтобетон, а также обустраивают бордюры, тротуары и дополнительные парковочные места. На сегодня подрядчик стелет верхний слой.

Кроме того, увеличивают парковку около дома № 9а на Молодежной улице.

Подрядчик должен завершить работы к концу недели.

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Серпухов Работа
10 октября 2024, 17:27
Свыше тысячи порций мороженого раздали гостям стенда Подмосковья на выставке «Золотая осень»
Автор фото: Александра Степанова
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Московская область представила свой стен на агропромышленной выставке «Золотая осень». Компания «Чистая линия» раздала его гостям свыше тысячи стаканчиков мороженого.

На экспозиции Подмосковья представили достижения региона в области селекции и генетики, а также макеты новых проектов и товары местных производителей. Среди них - молоко, йогурты, сметана и мороженое от «Чистой линии». В первый день выставки гости съели 1050 стаканчиков пломбира в вафельном стаканчике.

Цеха предприятия находятся в Долгопрудном. Там ежегодно выпускают 20 тысяч тонн продукции. В компании трудятся около 900 человек. В будущем «Чистая линия» построит новый завод мощностью 31 тысяча тонн мороженого в год.

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Выставки Сельское хозяйство
10 октября 2024, 17:22
Жителей Егорьевска предупредили о возможных отключениях электричества 11 октября
Unsplash
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Компания «Мособлэнерго» предупреждает о плановых отключениях электроэнергии, связанных с техническими работами для повышения надежности электроснабжения. Отключения будут происходить 11 октября 2024 года в Егорьевске, сообщили в Минэнергетики региона.

Так, с 09:00 до 11:00 электричество могут отключить на Старонечаевской, 4-й Нечаевской, Нечаевской, Радио, Луговой и Песочной улицах. С 11:00 до 12:00 без света могут остаться жители домов на Новопесчаной, Песочной, 3-й Нечаевской улиц, а также Нечаевского переулка и Ширяевского проезда.

С 13:00 до 15:00 отключения возможны в деревне Иваново, конторе «Рыбокомбината», а также Саввинском сельсовете.

Напомним, по всем интересующим вопросам можно обратиться на «горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону: 8(495) 995-00-99. Также с актуальной информацией об аварийных отключениях электричества можно ознакомиться на сайте.

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Электричество

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