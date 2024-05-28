Концерт со световым шоу прошел к 60-летию Звездного Городка

История Звездного Городка началась в начале 1960-х годов, когда было принято решение о создании научного центра по подготовке человека к космическим полетам. Первые дома в городке были построены в 1964 году. Свое название городок получил в 1968 года по инициативе Юрия Гагарина.

«Первые задачи были - это покорить космос, а дальше - благоустраивать ту территорию, где живут наши профессионалы, космонавты, сотрудники ЦПК. С этой задачей уже справилось наше современное поколение. И мы продолжаем над этим работать. Мы видим, как преобразился Звездный Городок за это время», - сказал депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Толмачев.

Основное торжество в честь юбилея прошло на площади у Дома космонавтов. Там чествовали ветеранов педагогического труда, культурной сферы, здравоохранения, правопорядка, безопасности и инженерно-технического ремесла. Специалистов в области развития городской инфраструктуры и благоустройства Звездного Городка. А муниципальные депутаты присвоили звание почетного гражданина городка Герою Российской Федерации, летчику-космонавту Василию Циблиеву и почетному работнику общего образования России Елене Афанасьевой.

Второй площадкой праздника стало Первое озеро. Там прошли «Звездная рыбалка» и мастер-класс по рыбной ловле, открытые тренировки. Также работали аттракционы и проводилась анимационная программа для детей.

«Звездный Городок - важнейшая точка на карте космонавтики в России. И здесь находится единственный в стране ЦПК, который готовит космонавтов не только для России, но практически для всего мира. Развитие Звездного Городка очень важно для всех, в том числе для госкорпорации „Роскосмос“», - отметил директор Центра взаимодействия с органами государственной власти и работы с регионами госкорпорации «Роскосмос» Алексей Халиулин.

Праздничные мероприятия в Звездном Городке продолжались до позднего вечера. На сцене Дома космонавтов выступали местные коллективы и профессиональные артисты, в том числе народный артист Российской Федерации Александр Маршал и группа «Агата Кристи». Апогеем праздника стало красочное световое шоу.

«Я, конечно же, хочу пожелать всем жителям Звездного Городка и всем любителям космоса, чтобы мы поскорее обрели свою Российскую орбитальную станцию, для которой мы и готовим космонавтов здесь», - сказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

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