Концерт русской песни прошел в Воскресенске

Актриса народного театра Ольга Бурыкина встречала гостей праздника «хлебом и солью». Выступавшие на сцене артисты поделились со зрителями теплом своей души и зарядили их позитивными эмоциями. В программе прозвучали известные всем и любимые песни «Под окном черемуха колышется», «Ивушки», «Ухарь купец» и многие другие.

Для жителей Воскресенска в этот вечер пели солисты коллектива Академического вокала, которым руководит Екатерина Солохина: Константин Федоров, Димитрий Вареных, Иван Мурин, Леонид Соболев, Николай Архипов, Светлана Баскакова, Екатерина Перминова, Елена Тихонова, Анастасия Борташевич, Светлана Михайлова и Любовь Сватикова.

Зрители тепло принимали всех артистов, в зале не смолкали громкие аплодисменты. А красочным завершением праздника стала песня «Калинка», которой подпевал весь зал.