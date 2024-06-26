26 июня 2024, 10:24

Концерт проекта «Музыка на воздухе» прошел в Черноголовке

Телеканал «360»
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В Черноголовке состоялся второй концерт проекта «Музыка на воздухе». Музыканты исполнили шедевры французской эстрады.

Под знакомые мелодии зрители танцевали и подпевали. Никого не оставил равнодушным вокал выпускницы института современного искусства Полины Литвиновой.

«Мне важно подарить людям радость. Чтобы были приятные эмоции, впечатления. Лето все-таки, так хорошо сегодня здесь», - поделилась певица.

Это уже второй концерт «Музыки на воздухе». Этот летний проект придумали в Центре городского развития для жителей города и его гостей. На площадках округа выступают как профессиональные артисты, так и любители.

«Мы хотели, чтобы Черноголовка стала точкой притяжения благодаря культурным мероприятиям. Чтобы жители по субботним и воскресным вечерам могли проводить время на открытом воздухе, получая удовольствие от живой музыки. Конечно, мы будем рады, если в наш город будет приезжать еще больше туристов, мы всех рады здесь видеть», - сказала руководитель музыкальных проектов в городском округе Черноголовка Наталья Махоткина.

Концерты проекта «Музыка на воздухе» будут проходить в течении всего лета по субботам на площади имени Владимира Евгеньевича Фортова.

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Концерты Музыка Черноголовка
26 июня 2024, 11:03
Новая онлайн-услуга для записи детей на медкомиссию появилась в Подмосковье
Медиасток.рф
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На портале госуслуг Московской области появился новый сервис. Теперь там можно оформить запись на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии, о чем рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Теперь для родителей региона появился новый сервис. Он позволяет быстро и удобно записаться на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии. Раньше для этого приходилось с пакетом документов лично обращаться в центральную или территориальные комиссии. Благодаря „цифре“ все стало гораздо проще», - отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

На комиссии специалисты. в числе которых есть педагоги и психологи, оценивают особенности развития ребенка. В заключении даются рекомендации об особых условиях для обучения, воспитания, а также порядка сдачи госэкзаменов.

Сервис «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» доступен на региональном портале. В течение семи дней родителю придет извещение о месте и дате сбора специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
26 июня 2024, 10:56
Поликлинику в ЖК «Новая Рига» построят в Красногорске к 2025 году
ГК "Гранель"
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Строительство поликлиники на 150 посещений в смену началось в ЖК «Новая Рига» в Красногорске. ГК «Гранель» возведет объект к 2025 году.

В детском отделении поликлиники обустроят комнату матери и ребенка, прививочный кабинет, помещения хранения вакцин и другие необходимые помещения. Во взрослом отделении жители смогут получить консультации узкопрофильных специалистов: невролога, педиатра, хирурга/травматолога-ортопеда и других.

Отмечается, что взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

Напомним, сейчас на территории жилого комплекса возвели шесть домов, школу, детский сад, магазины, пекарню и другие объекты сферы услуг. Кроме поликлиники ведется строительство второго детского сада на 230 мест.

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Красногорск Строительство Поликлиники
26 июня 2024, 10:48
Еще 53 компании Подмосковья получили субсидию на маркетплейсы с начала года
фото "Тишьюпром"
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Подмосковье помогает малому и среднему бизнесу представить свои товары на маркетплейсах с помощью субсидий. С начала года такую меру поддержки получили 53 предпринимателя, в том числе двое самозанятых.

Размер поддержки составляет до 500 тысяч рублей.

«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе двое самозанятых. Общий объем поддержки составил 12,3 миллиона рублей. Бизнес может возместить затраты на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», - сказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Производитель бумажной продукции «Тишьюпром» стал одним из тех, кто получил субсидию. Подмосковье предоставило субсидию на 500 тысяч рублей для компенсации затрат на оплату комиссии, доставку и рекламу.

Индивидуальный предприниматель Мария Гуторова из Одинцова в этом году получила 52 тысячи, а в прошлом - 447 тысяч. Она занимается производством скотча, малярной ленты и другой полимерной продукции.

Узнать больше о субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».\n

Поддержка предпринимателей в Московской области Маркетплейсы
26 июня 2024, 10:24
Почти 100 тысяч человек воспользовались порталом «Стань мамой в Подмосковье»
Unsplash
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Интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» работает с марта 2023 года. На ресурсе собрана подробная информация о системе родовспоможения. На данным момент им воспользовались почти 100 тысяч человек.

«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Отмечается, что чаще всего будущие мамы посещают на сайте страницы о роддомах и перинатальных центрах региона, а также интересуются информацией о подарочном наборе «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет-портал « Стань мамой в Подмосковье » работает с марта 2023 года. На ресурсе собрана подробная информация о системе родовспоможения. На данным момент им воспользовались почти 100 тысяч человек.

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