Концерт преподавателей детской школы искусств «Элегия» прошел в Воскресенске

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Концерт открыл ансамбль русских народных инструментов «Импульс». После на торжественной части преподавателей наградили за добросовестный труд и просветительскую деятельность.

«Работа с воспитанниками очень непростая, требует от вас много сил, но я уверен, что с вашим профессионализмом, с вашим опытом все будет хорошо», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сегодня в округе открыто семь школ искусств. Более 160 педагогов обучают детей музыке, хореографии и живописи.

«Вы своим мастерством, своим профессионализмом и своей любовью к искусству умеете этот талант развить и разжечь искорку творчества», - сказала начальник Управления культуры городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

Благодаря областным и федеральным программам в школах искусств появились новые музыкальные инструменты. Это позволяет значительно повысить уровень обучения.

«В этом году у нас необыкновенный подарок нашего губернатора и администрации округа Воскресенска. Выделили огромное количество средств, мы оснастили школу оборудованием, музыкальными инструментами, интерактивными пособиями. Дети сразу на голову стали выше в своем мастерстве», - поделилась директор детской школы искусств № 3 Ольга Александрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя.

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