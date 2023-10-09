Концерт преподавателей детской школы искусств «Элегия» прошел в Воскресенске
Ежегодный концерт «Играют преподаватели» прошел в детской школе искусств «Элегия» в Воскресенске. Праздничный вечер приурочили сразу к двум праздникам — Международному дню музыки и Дню учителя.
Концерт открыл ансамбль русских народных инструментов «Импульс». После на торжественной части преподавателей наградили за добросовестный труд и просветительскую деятельность.
«Работа с воспитанниками очень непростая, требует от вас много сил, но я уверен, что с вашим профессионализмом, с вашим опытом все будет хорошо», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Сегодня в округе открыто семь школ искусств. Более 160 педагогов обучают детей музыке, хореографии и живописи.
«Вы своим мастерством, своим профессионализмом и своей любовью к искусству умеете этот талант развить и разжечь искорку творчества», - сказала начальник Управления культуры городского округа Воскресенск Елена Баклушина.
Благодаря областным и федеральным программам в школах искусств появились новые музыкальные инструменты. Это позволяет значительно повысить уровень обучения.
«В этом году у нас необыкновенный подарок нашего губернатора и администрации округа Воскресенска. Выделили огромное количество средств, мы оснастили школу оборудованием, музыкальными инструментами, интерактивными пособиями. Дети сразу на голову стали выше в своем мастерстве», - поделилась директор детской школы искусств № 3 Ольга Александрова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя.
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