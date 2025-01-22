Концерт-посвящение «Хачатуровские посиделки» прошел в Подольске

Концерт-посвящение «Хачатуровские посиделки», который прошел в доме культуры имени Маркса в Подольске, стал данью памяти педагогов Владимира Хачатурова и Татьяны Маркович.

Формат посиделок когда-то придумал сам Владимир Хачатуров, чтобы раскрепостить своих учеников перед ответственными и волнительными экзаменами. А сегодня многие выпускники Хачатурова сами стали преподавателями ведущих вузов страны.

«Второй раз мы проводим в Подольске концерт памяти наших выдающихся педагогов Хачатурова и Маркович. Они в жизни были мужем и женой, их нет сейчас с нами, они ушли, но наша память о них жива. Потому что в каждом наброске, в каждом черновике учитель проявляется в своем ученике», - поделилась доцент кафедры искусства Московского гуманитарного университета Светлана Коротеева.

Полуфиналист шоу «Голос» Эдвард Хачарян отметил, что участники «Хачатуровских посиделок» проводят время очень душевно. «Здесь нет какого-то конкурса, у нас очень теплый вечер, вечер-воспоминание. Вечер встреч старых друзей, учеников. Вот так можем сесть, попеть друг для друга, для зрителей, после пообщаться», - рассказал вокалист.

В концерте прозвучали хиты российской и мировой эстрады, партии из мюзиклов «Иисус Христос - суперзвезда» и «Нотр Дам де Пари». Насладиться первоклассным вокалом и выдающимися музыкальными композициями зрители смогли совершенно бесплатно.

«Хачатуровские посиделки» обязательно еще вернутся в Подольск: организаторы планируют сделать подобные концерты ежегодными.