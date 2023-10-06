Концерт народной музыки пройдет в культурном центре «Музей под небом» в Лобне
Культурный центр «Музей под небом» в Лобне проведет концерт народной музыки 15 октября. Для зрителей выступит детский ансамбль «Веретенце», а студия «Воскресенье» покажет музыкальный спектакль «Садко».
Для гостей центра регулярно проводятся выставки, концерты и другие мероприятия. Так, 15 октября в 14:00 там пройдет концерт народной музыки. Участие в нем примут детский ансамбль «Веретенце» и театральная студия «Воскресенье» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Культурный центр находится на улице Павлика Морозова в Лобне, он работает на базе коррекционной школы. Там под руководством отца Димитрия Котова дети разных возрастов изучают основы создания мозаики.
Для гостей центра регулярно проводятся выставки, концерты и другие мероприятия. Так, 15 октября в 14:00 там пройдет концерт народной музыки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Культурный центр находится на улице Павлика Морозова в Лобне, он работает на базе коррекционной школы. Там под руководством отца Димитрия Котова дети разных возрастов изучают основы создания мозаики.