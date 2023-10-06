Концерт народной музыки пройдет в культурном центре «Музей под небом» в Лобне

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Для гостей центра регулярно проводятся выставки, концерты и другие мероприятия. Так, 15 октября в 14:00 там пройдет концерт народной музыки. Участие в нем примут детский ансамбль «Веретенце» и театральная студия «Воскресенье» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Культурный центр находится на улице Павлика Морозова в Лобне, он работает на базе коррекционной школы. Там под руководством отца Димитрия Котова дети разных возрастов изучают основы создания мозаики.

Для гостей центра регулярно проводятся выставки, концерты и другие мероприятия. Так, 15 октября в 14:00 там пройдет концерт народной музыки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Культурный центр находится на улице Павлика Морозова в Лобне, он работает на базе коррекционной школы. Там под руководством отца Димитрия Котова дети разных возрастов изучают основы создания мозаики.