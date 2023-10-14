Концерт народной музыки пройдет 15 октября в Лобне
Концерт, посвященный традиционной славянской культуре, состоится в Лобне 15 октября. Культурный центр «Музей под небом» приглашает всех местных жителей посетить мероприятие.
Напомним, Детская школа мозаики работает на базе коррекционной школы. Воспитанники учебного заведения под чутким руководством отца Димитрия Котова своими руками создают произведения искусства в мозаичной технике.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил слова благодарности педагогам региона и поздравил их с Днем учителя.
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Для зрителей подготовили музыкальный спектакль «Садко» театра-студии «Воскресенье». Также на сцене выступит детский ансамбль «Веретенце».
Мероприятие состоится 15 октября в 14:00 по адресу: ул. Павлика Морозова, 1б. В здании расположена Детская школа мозаики при коррекционной школе.