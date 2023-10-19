Концерт музыкального коллектива Zventa Sventana прошел в Зарайске
Концерт Zventa Sventana состоялся во Дворце культуры имени Виктора Леонова в Зарайске. Музыкальный коллектив — победитель второго сезона шоу-проекта «Голос». Треки группы основаны на народных песнях, собранных этнографами.
Древнерусские мотивы гармонично сочетаются с новаторским звучанием Zventa Sventana. Впервые их композиции проекта появились на просторах интернета в 2006 году. Группа работает со множеством жанров, смешивает фольклор с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом, неоклассикой и другими жанрами.
Концерт стал частью фестиваля современного искусства «Между прошлым и будущим». Он стартовал в Зарайске 7 октября и продлится до 12 ноября. В программе мастер-классы, уличные спектакли и выставки современных художников.
Так, в рамках фестиваля в городе появился мурал с изображением бизонов. Он украсил фасад трехэтажного жилого дома.
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