Концерт лауреатов музыкального конкурса «Волшебные звуки» прошел в Воскресенске

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Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Ступине. Его организовали «Движение первых» и «Юнармия».

Как рассказали в администрации округа, соревнования прошли на базе центра «Армеец». В них участвовали команды школ № 2, № 9, № 5 и Малинской школы.

Игра прошла в несколько этапов. Участники преодолели полосу препятствий, а также показали свои навыки в строевой подготовке, общевойсковой грамотности и оказании первой помощи.

В результате победителями оказали команды школы № 9 и № 5.

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