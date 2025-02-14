Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Солнечногорске 20 февраля

Истринский Центр детского и юношеского туризма стал победителем регионального этапа публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Проходил он в конце прошлой осени.

Это важное достижение демонстрирует высокий уровень работы центра детского и юношеского туризма и его значимость в развитии физической культуры и спорта среди молодежи.

По итогам работы за 2023–2024 учебный год центр занял первое место в номинации «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта». Это признание стало возможным благодаря усердию и профессионализму педагогов, которые вдохновляют учеников на новые свершения и прививают им любовь к спорту и активному образу жизни.