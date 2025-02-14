14 февраля 2025, 10:33

Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Солнечногорске 20 февраля

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Большой концерт проведут в честь Дня защитника Отечества. Он состоится 20 февраля в Культурно-досуговом центре «Тимоново». Жители и гости муниципалитета смогут бесплатно посетить праздник и насладиться различными музыкальными номерами.

На сцену выйдут заслуженный артист России Сергей Куприк и Виктория Цыганова, а также творческие коллективы округа. Организаторы обещают насыщенную программу, пропитанную духом патриотизма.

«Этот концерт не только порадует вас музыкальными композициями талантливых исполнителей, но и станет прекрасной возможностью отдать дань уважения тем, кто защищает нашу Родину. В нынешнее время очень важно поддерживать дух патриотизма и держаться вместе. Приглашаю всех желающих отметить этот важный день», - рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Начало концертной программы намечено на 14:00. Возрастные ограничения 6+.

Праздники Солнечногорск 23 февраля
14 февраля 2025, 11:39
Центр детского туризма в Истре стал лучшим в Подмосковье по итогам 2024 года
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Истринский Центр детского и юношеского туризма стал победителем регионального этапа публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Проходил он в конце прошлой осени.

Это важное достижение демонстрирует высокий уровень работы центра детского и юношеского туризма и его значимость в развитии физической культуры и спорта среди молодежи.

По итогам работы за 2023–2024 учебный год центр занял первое место в номинации «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта». Это признание стало возможным благодаря усердию и профессионализму педагогов, которые вдохновляют учеников на новые свершения и прививают им любовь к спорту и активному образу жизни.

Истра Туризм конкурсы
14 февраля 2025, 11:37
Более 400 шевронов установят на автодороге в Солнечногорске
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В Подмосковье потенциально опасные участки региональных дорог оснащают знаками направления поворота, так называемыми шевронами. Наибольшее количество подобных знаков в этом году появятся на автомобильной дороге «М — 10 Россия — Сенеж» в районе Солнечногорска.

На шести участках дороги специалисты «Мосавтодора» смонтируют 408 шевронов. Они будут информировать водителей о направлении поворота на отрезках с плохой видимостью, где сложно увидеть изгиб трассы.

«Шевроны помогают сориентироваться в любое время суток на крутых поворотах. Госавтоинспекторы отмечают их высокую эффективность. На участках, где были установлены знаки, наблюдают снижение числа дорожно-транспортных происшествий с выездом за пределы проезжей части», - рассказала заместитель главы Солнечногорска Антонина Ларина.

Всего в 2025 году более 10 тысяч шевронов установят на 485 региональных дорогах Московской области. Особое внимание уделят крутым виражам и поворотам с радиусом менее 30 метров.

Работы проведут благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Солнечногорск Дороги Нацпроекты
14 февраля 2025, 11:35
Сцену сельского дома культуры отремонтировали в Богородском округе
Молзинский СДК
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В Молзинском сельском доме культуры отремонтировали сцену. Обновление прошло по инициативе председателя Совета депутатов Богородского городского округа Владимира Хватова

При поддержке депутатского корпуса Молзиноскому сельскому дому культуры выделили средства на замену механики и покрытия сцены, светового оборудования, пожарной и охранной сигнализации, системы оповещения об эвакуации. Московской областной театр драмы подарил комфортабельные кресла.

В Доме культуры создали пространство, в котором будут развиваться творческие коллективы. В стенах учреждения станет комфортнее как для артистов, так и для зрителей. Участники кружков уже начали осваивать новое пространство. Они отметили, что зрительный зал будто родился заново.

Руководители Дома культуры поблагодарили всех причастных за обновление.

Богородский
14 февраля 2025, 11:26
«Шум, мусор и прочие неудобства». Губернатор — о запрете продажи алкоголя во дворах жилых домов Подмосковья
Медиасток.рф
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Депутаты Московской областной думы 14 февраля рассмотрят закон о запрете продажи алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что если решение будет принято, оно вступит в силу 1 сентября.

Розничная продажа спиртного в российских магазинах разрешена ежедневно с 8 до 23 часов, но власти регионов имеют право вводить дополнительные ограничения.

«Если дверь магазина выходит во двор - никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», - подчеркнул Воробьев.

Кроме того, планируется ограничить продажу алкогольных напитков с 23.00 до 08.00 в кафе, которые находятся в многоквартирных домах жилых домах. Эта мера, однако, не коснется ресторанов.

Спиртное предлагают продавать исключительно в пристроенных к зданиям или встроенных в них помещениях, а также в магазинах, имеющих вход с улицы.

«Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», - заключил губернатор.

В течение последних пяти лет в Московской области более чем на четверть увеличилось количество точек продажи алкоголя.

Законы Андрей Воробьев Запреты Алкоголь Магазины

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