Концерт ко Дню войск ПВО прошел в Балашихе

Торжественное мероприятие прошло в музее войск противовоздушной и противоракетной обороны. После состоялось возложение цветов к памятнику в сквере Героев в бывшем военном городке Заря.

«Заря - уникальный микрорайон, здесь у каждого семья связана с защитой отечества. Мы гордимся, что именно здесь защищаем не только Московскую область, но и всю нашу страну. Верим, что наши вооруженные силы сделают все возможное, чтобы победа наступила быстрее», - сказал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Отметим, военнослужащие войск противовоздушной и противоракетной обороны из Балашихи участвуют в специальной военной операции. Около 500 бойцов получили государственные награды, и еще 700 - от Минобороны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вертолетная эскадрилья, базирующаяся в Подмосковье, совершила более пяти тысяч боевых вылетов в зону спецоперации.

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