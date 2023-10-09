Концерт ко Дню учителя прошел во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске

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Педагоги получили поздравления в стенах родных школ, а после стали гостями праздничного концерта в большом зале дворца культуры. Учителя, педагоги-организаторы, воспитатели и сотрудники управления образования в этот день получили награды.

«Я искренне преклоняюсь и хочу отдельно поблагодарить наших ветеранов, ветеранов педагогического труда. Тех, кто и в 2023 году являются наставниками», - сказал глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

После торжественной части народный артист Николай Басков исполнил для педагогов несколько своих популярных песен.

«День учителя для нас все-таки - это такое вдохновение среди года. Приятно, когда поздравляют так», - отметила учитель математики школы № 18 Евгения Шитова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя.

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