Концерт ко Дню среднего профессионального образования прошел в Можайске

За годы существования техникум выпустил более шести тысяч востребованных специалистов.

На праздничном концерте студентов и преподавателей поздравили первый заместитель главы Можайского городского округа Алексей Сперанский и директор «Можайского техникума» Игорь Пыканов. Алексей Сперанский отметил, что подрастающее поколение, активно принимает участие в жизни техникума. Он пожелал, чтобы образовательное учреждение и дальше шагало в ногу со временем, развивалось и выпускало еще больше талантливых специалистов своего дела.

Концертная программа включала в себя выступления студентов и преподавателей, которые продемонстрировали свои таланты в музыке, танцах и других видах искусства. Атмосфера мероприятия была наполнена радостью и гордостью за достижения образовательного учреждения.

Праздник стал ярким событием для всех участников, подчеркнув важность среднего профессионального образования в развитии региона и подготовке квалифицированных кадров для различных отраслей.

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