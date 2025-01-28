Концерт ко Дню снятию блокады Ленинграда прошел в Волоколамске

Для гостей была организована тематическая концертная программа. Мероприятие началось с танца в исполнении творческого коллектива «Мечта». Затем прозвучали стихи и состоялся показ документального фильма о блокаде Ленинграда.

Заместитель главы муниципального округа Марина Марнова и председатель общественной организации ветеранов военный летчик первого класса подполковник в отставке Виктор Бахирев обратились к собравшимся и напомнили о подвиге ленинградцев.

«Мы никогда не забудем, через какие испытания прошла наша страна, и о том, что мы обязаны беречь мир и свободу, за которые боролись наши предки», - сказала Марина Марнова.

В завершение мероприятия его участники почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.