Концерт ко Дню снятию блокады Ленинграда прошел в Волоколамске
27 января в России отметили 81-ю годовщину снятия с Ленинграда немецко-фашистской блокады. Памятное мероприятие, посвященное этой важной дате, провели в центре культуры и творчества «Родники».
Для гостей была организована тематическая концертная программа. Мероприятие началось с танца в исполнении творческого коллектива «Мечта». Затем прозвучали стихи и состоялся показ документального фильма о блокаде Ленинграда.
Заместитель главы муниципального округа Марина Марнова и председатель общественной организации ветеранов военный летчик первого класса подполковник в отставке Виктор Бахирев обратились к собравшимся и напомнили о подвиге ленинградцев.
«Мы никогда не забудем, через какие испытания прошла наша страна, и о том, что мы обязаны беречь мир и свободу, за которые боролись наши предки», - сказала Марина Марнова.
В завершение мероприятия его участники почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.