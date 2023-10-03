Концерт ко Дню пожилого человека прошел во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске

03 октября 2023, 13:00
Телеканал «360»
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Ветеранов труда и пенсионеров чествовали во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Там прошел концерт, приуроченный ко Дню пожилого человека.

День пожилого человека отмечают 1 октября. Его также называют Днем добра и уважения. Собравшихся поздравили с праздником творческие коллективы дворца культуры «Звезда», представители администрации и депутаты Наро-Фоминского городского округа.

«Я хочу пожелать вам от всей души здоровья и долгих лет, быть активными жителями нашего города, округа и быть нужными и полезными для страны, а самое главное - для ваших семей», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Социальную поддержку в округе получают более 22 тысяч пожилых людей. Но несмотря на возраст, большинство из них ведут активный образ жизни.

«Эти люди ведут активный образ жизни, для них это крайне важно. Именно для них нашим губернатором Андреем Воробьевым разработана программа „Активное долголетие“. <…> Очень многие люди, которые выходили сегодня на сцену, награждались и просто сидели в зале, активно участвуют в „Активном долголетии“, нам есть чему у них поучиться», - отметила заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

После торжественной части праздник продолжился в фойе дворца культуры «Звезда». Здесь гости мероприятия смогли потанцевать под аккомпанемент духового оркестра.

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Наро-Фоминск Пенсионеры
Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий
23 октября 2023, 17:19
ЦМИТ Жуковский
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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники Жуковский
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 17:12
Минтранс Подмосковья
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Служба помощи при ДТП получила свыше трех тысяч звонков за неделю в Подмосковье. Операторы помогли оформить европротоколы 388 водителям.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ДТП Дороги
Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
23 октября 2023, 16:57
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.

Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Солнечногорск
Операторы горячей линии МФЦ в Подмосковье приняли свыше 22 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 16:50
Unsplash
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Операторы горячей линии подмосковного МФЦ обработали около 22,5 тысячи звонков за неделю. Ежедневно они получают около четырех тысяч обращений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать о статусе заявления, выплатах, компенсациях, а также получить консультацию по услугам можно по номеру 122. Чаще всего жители обращаются по поводу оформления прописки или временной регистрации, получения социальных карт и создания учетной записи ЕСИА.

На региональном портале в электронном виде можно получить свыше 300 госуслуг. Подать заявление можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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МФЦ

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