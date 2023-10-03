Концерт ко Дню пожилого человека прошел во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске

Читайте нас в:

День пожилого человека отмечают 1 октября. Его также называют Днем добра и уважения. Собравшихся поздравили с праздником творческие коллективы дворца культуры «Звезда», представители администрации и депутаты Наро-Фоминского городского округа.

«Я хочу пожелать вам от всей души здоровья и долгих лет, быть активными жителями нашего города, округа и быть нужными и полезными для страны, а самое главное - для ваших семей», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Социальную поддержку в округе получают более 22 тысяч пожилых людей. Но несмотря на возраст, большинство из них ведут активный образ жизни.

«Эти люди ведут активный образ жизни, для них это крайне важно. Именно для них нашим губернатором Андреем Воробьевым разработана программа „Активное долголетие“. <…> Очень многие люди, которые выходили сегодня на сцену, награждались и просто сидели в зале, активно участвуют в „Активном долголетии“, нам есть чему у них поучиться», - отметила заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

После торжественной части праздник продолжился в фойе дворца культуры «Звезда». Здесь гости мероприятия смогли потанцевать под аккомпанемент духового оркестра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».