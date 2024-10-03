03 октября 2024, 10:14

Концерт ко Дню пожилого человека прошел в пансионате в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Активисты и сторонники «Единой России» побывали в центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский», расположенном в поселке имени Цюрупы. Представителей старшего поколения поздравили с Днем пожилых людей и устроили для них концерт.

Гости приехали в пансионат не с пустыми руками. Подопечные получили телевизор, а также сладкие подарки от фирмы «Добрые печеньки». Прямо в холле учреждения состоялся праздничный концерт.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин рассказал, что пожилые люди были очень довольны проявленным к ним вниманием. «Так искренне радоваться подаркам и горячо аплодировать артистам могут только очень добрые люди. Не перестаю восхищаться ими, через годы сохранившими в своих сердцах тепло, доброту и искренность», - поделился Малкин.

Акция состоялась в рамках проекта партии «Старшее поколение», целью которого является активное вовлечение пожилых людей в жизнь общества и обеспечение для них высокого качества жизни.

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Праздники Пенсионеры Воскресенск
03 октября 2024, 10:36
Сервис для ресурсоснабжающих организаций запустили на портале госуслуг Подмосковья
Медиасток.рф
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Новый сервис появился на портале госуслуг Московской области для ресурсоснабжающих организаций. Теперь по одному заявлению можно утвердить нормативы и тарифы в сфере теплоснабжения.

«Теперь достаточно подать одну заявку на утверждение технологических нормативов, а в результате будут утверждены как нормативы, так и тарифы. Результат поступит в личный кабинет», - отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Тарифы в сфере теплоснабжения с установлением нормативов для новых организаций» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу». Воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Госуслуги
03 октября 2024, 10:15
Учитель Юлия Никитина из Лобни вошла в топ-30 всероссийского конкурса мастерства
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Педагог начальных классов из школы № 10 в Лобне Юлия Никитина попала в рейтинг всероссийского конкурса «Первый учитель». Она прошла несколько испытаний.

В конкурсе поучаствовали семь тысяч работников сферы образования со всей России. Все они прошли онлайн-тестирование, подготовили видеовизитки о жизни своего класса и провели групповую работу с коллегами.

Лучшие конкурсанты из разных регионов страны встретились в финале конкурса в Екатеринбурге. Всего отобрали 30 человек. Там они 10 дней участвовали в соревнованиях.

Сейчас Юлия Никитина активно готовится к участию в конкурсах профессионального мастерства различных уровней.

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Лобня Учителя конкурсы
03 октября 2024, 10:14
Более 15 мероприятий пройдет в парках Лобни на этой неделе
Медиасток.рф
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Развлекательные и спортивные мероприятия пройдут в нескольких парках Лобни на этой неделе. Жителей ждут квесты, интерактивные программы и настольные игры.

Веселые старты и программу для всех желающих проведут в центральном парке культуры и отдыха Лобни 4 октября. Мероприятия начнутся в пять часов вечера.

На следующий день, 5 октября, здесь состоится областное мероприятие «Осень. Парки. Заряжай». Для гостей парка проведут утренний забег в дождевиках, дневные мастер-классы, урок английского языка, квест, концерт и показ мод. Для детей организуют игровую программу. Все события будут посвящены осенней тематике.

День Московской области отметят в парках Лобни 6 октября. Тематический квест «Мое Подмосковье» и викторина «Знакомьтесь, Подмосковье» пройдут в центральном парке. Вечером здесь же состоятся игровая программа и дискотека для детей.

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Дети Лобня Парки
02 октября 2024, 22:06
Итоги конкурса педагогического мастерства подвели в Воскресенске
Телеканал «360»
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В городском округе Воскресенск завершился конкурс профессионального мастерства «Моя классная самая классная», в котором за звание лучшего боролись восемь педагогов. До финала дошли только трое, и победителем стала Татьяна Галкина, учитель математики из лицея имени Стрельцова.

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Татьяна Галкина, вдохновленная примером своей матери, также педагога, посвятила 25 лет обучению детей. Ее преданность делу и многолетний опыт позволили ей одержать победу в этом престижном конкурсе.

Поддержка учеников и коллег стала главным подарком для всех финалистов. Второе место заняла Сильвия Еналеева, учитель русского языка и литературы из школы № 9. Третье место досталось Юлии Царской, учителю английского языка из Москворецкой гимназии.

Главный приз для победителя - тульский самовар - будет вручен Татьяне Галкиной в торжественной обстановке на сцене дворца культуры «Юбилейный» в День учителя.

Воскресенск конкурсы

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