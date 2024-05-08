Концерт ко Дню Победы провели в институте культуры в Химках

Учащиеся рассказали о жизненном пути студентов, которые в те времена уехали помогать жителям блокадного Ленинграда. Также зрителям показали постановки об истории летчиц. Зарисовка сражения Красной армии и вражеских войск.

«Это замечательная возможность для молодого поколения узнать о подвигах наших предков и почтить память тех, кто жертвовал своей жизнью за свободу нашей Родины. Такие мероприятия помогают сохранить историческую память, а также передать ее будущим поколениям. Я очень рада, что в Химках проводят такие театрализованные концерты, которые объединяют и молодое и старшее поколение», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки, экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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