Концерт ко Дню Победы прошел на ледовой арене Красногорска

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, организаторами концерта, который приводится уже в пятый раз, по традиции выступили Академия фигурного катания «Наши надежды» под руководством Татьяны Навки и Академия хоккея имени Владимира Петрова.

«Спорт невозможен без патриотизма, любви и верности своему Отечеству. Уверен, что выпускники этих учреждений не раз будут стоять на пьедестале почета самых престижных турниров во время исполнения Гимна Российской Федерации», - поприветствовал юных спортсменов министр физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов.

Фигуристы исполнили свои номера под песни военных лет. Также на льду арены прошла акция «Бессмертный полк». Ребята пронесли фотографии своих предков-героев под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса».

Завершил праздничный концерт товарищеский хоккейный матч. На льду сразились мальчики восьми и девяти лет. Со счетом 4:1 победу одержали восьмилетние спортсмены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».