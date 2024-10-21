Концерт ко Дню отца прошел в лесопарке в Котельниках

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В лесопарке собралось множество жителей муниципалитета. Отцов поздравляли жены, дети, а также представители администрации. Участники праздника прошли квест по спортивному ориентированию, сразились в различных спортивных дисциплинах и в настольные игры, создали творческие поделки на мастер-классе.

Изюминкой праздника стал концерт, подготовленный коллективами и артистами города. Всех собравшихся ждало угощение - горячий чай и выпечка.

Самые активные участники мероприятия были отмечены наградами. Мужчины получили дипломы и медали «Лучший папа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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