Концерт ко Дню народного единства прошел в Чехове

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С приветственным словом к собравшимся от имени главы городского округа Михаила Собакина обратилась заместитель главы Чехова Ольга Щукина.

«Эти два праздника неразрывно связаны в истории нашего государства и символизируют победу всего нашего народа в борьбе с врагом», - подчеркнула Ольга Щукина.

Праздничное мероприятие началось с ярмарки и мастер-классов в фойе дворца культуры. Затем в концертном зале состоялось торжественное открытие фестиваля, где зрителей ждала насыщенная культурная программа. На сцене выступили коллективы из Чехова, а также гости из Домодедово - детский ансамбль лошкарей.

В следующем году темой праздника планируется сделать культуры народов России, чтобы зрители могли узнать о разнообразии культур, существующих на территории страны.

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