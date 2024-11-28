Концерт ко Дню матери с участием местных артистов прошел в Мытищах

Концерт «Сердце, наполненное любовью», приуроченный ко Дню матери, состоялся в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. Свои номера гостям мероприятия представили поэт Вадим Попов, вокалистки Марианила Рутс и Виктория Черкасова. А детские творческие образцовые коллективы городского округа Мытищи выступили с песенными и танцевальными представлениями. Особенное впечатление на собравшихся произвел перфоманс музыкантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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