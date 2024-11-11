Концерт ко Дню матери пройдет в ДК имени Ленина в Серпухове

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников местного отдела Министерства внутренних дел с Днем полиции. Он вручил стражам порядка благодарственные письма и награды за добросовестную службу.

По словам руководителя муниципалитета Дмитрия Волошина, в Химках трудятся решительные люди с твердым характером.

«Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города», - сказал он.

Работу полицейских отметил и п редседатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский. Свыше 70 сотрудников правопорядка получили благодарности и награды на торжественном мероприятии.

«Наша главная цель - соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!» - отметил начальник управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.

В муниципалитете ко Дню полиции организовали десятки патриотических мероприятий. Участие в них приняли сотни горожан.

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