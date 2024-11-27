Концерт ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске

Организаторы выразили благодарность матерям, которые вырастили патриотов. Среди гостей были Сергей Тестов - председатель Наро-Фоминской организации ветеранов войны и организации ВООВ «Боевое братство», депутат Совета, почетный ветеран Подмосковья и почетный гражданин Наро-Фоминска, а также Игорь Павицкий - депутат Совета, директор Дворца культуры «Звезда».

После разговора гостей пригласили в концертный зал. Творческие коллективы подготовили стихи, песни и танцы. Этот день стал настоящим подарком для матерей, которые олицетворяют силу и мужество.

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