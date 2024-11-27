Концерт ко Дню матери прошел в доме культуры в Коломне

В программе вечера зрители наслаждались яркими выступлениями талантливых артистов и участниками творческого конкурса «Любовь, тепло, забота - МАМА». Кроме того, в рамках концерта состоялась церемония награждения победителей конкурса. Вечер был наполнен искренними эмоциями, и все присутствующие смогли выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

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