Концерт ко Дню космонавтики прошел на предприятии «Энергомаш» в Химках

Трудовой коллектив двигателестроительного завода поздравили депутаты Государственной думы Денис Кравченко и Ирина Роднина.

«Вы те, которые создали историю, создаёте её и продолжаете смотреть вперёд - в будущее. Мы и дальше будем продвигать ракетостроение и воплощать в реальность наши мечты. Хочу пожелать всем здоровья, творческих успехов, новых рекордов. Будьте успешны, летайте высоко и прославляйте нашу страну», - отметила Ирина Роднина.

Предприятие насчитывает более трех тысяч сотрудников. Каждый из них ежедневно вносит вклад в космическую промышленность страны. В начале дня работникам вручили праздничные сувениры.

«Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Именно на химкинском „Энергомаше“ собрали двигатель для ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту „Восток-1“ с первым в истории человечества космонавтом. И сегодня Химки остаются одним из центров космической промышленности», - подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

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