Концерт ко Дню инвалидов провели в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
Мероприятие под названием «Мир, полный доброты» провели в Лобне. Его посвятили Международному дню инвалидов.
Выступления подготовили творческие коллективы Дома культуры в микрорайоне Красная Поляна. Они исполнили стихотворения, песни и танцы.
Перед гостями праздника выступили с приветственными словами член общественной организации ветеранов и общества инвалидов микрорайона Алла Терняева и настоятель Михаило-Архангельского храма иерей Кирилл Сушков.
Отметим, что в этом Доме культуры регулярно организуют бесплатные культурные мероприятия для жителей города: мастер-классы, встречи и концерты.
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