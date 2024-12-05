Концерт ко Дню инвалидов прошел в центре культуры «Факел» во Фрязине
Праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня инвалида, прошел в центре культуры и досуга «Факел» во Фрязине. Концерт ко Дню инвалида проводится во Фрязине ежегодно, чтобы выразить признательность людям с ОВЗ и их семьям.
В округе работают над созданием комфортной городской среды, чтобы улицы были доступны для всех категорий граждан.
«Искренне благодарю Оносову Антониду Павловну - председателя местного отделения Всероссийского общества инвалидов - и всех активных участников Общества за наше плодотворное взаимодействие. Мы всегда готовы к диалогу и сделаем все возможное для создания более доступного и справедливого общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал и жить полноценной жизнью.» - сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
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