Концерт ко Дню инвалидов прошел в центре культуры «Факел» во Фрязине

В округе работают над созданием комфортной городской среды, чтобы улицы были доступны для всех категорий граждан.

«Искренне благодарю Оносову Антониду Павловну - председателя местного отделения Всероссийского общества инвалидов - и всех активных участников Общества за наше плодотворное взаимодействие. Мы всегда готовы к диалогу и сделаем все возможное для создания более доступного и справедливого общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал и жить полноценной жизнью.» - сказал глава городского округа Ф​рязино Дмитрий Воробьев.

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