09 декабря 2024, 20:41

Концерт ко Дню Героя Отечества прошел в Дубровицкой школе Подольска

Читайте нас в: Google Новости

Посвященный Дню Героя Отечества памятный концерт состоялся в Дубровицкой школе городского округа Подольск. Мероприятие объединило членов патриотических организаций, волонтеров, сотрудников правопорядка и жителей муниципалитета.

Патриотическую встречу посетили родители Героя России Александра Монетова, его имя носит школа. Также в актовом зале учебного заведения собрались председатель правления организации «Боевое братство» Михаил Васильев, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и горожане.

На сцене школьники исполнили патриотические песни и назвали имена героев из Подольска. Собравшиеся почтили память бойцов минутой молчания.

Учащиеся школы вместе с педагогами ведут активную волонтерскую деятельность. Они создали отряд «Быть добру»: собирают для бойцов посылки с гуманитарной помощью, плетут маскировочные сети. Мама Героя России Александра Монетова Валентина Монетова поблагодарила ребят за участие в благотворительности.

«Жизнь нам дана, чтобы совершать благие поступки. Хотелось бы, чтобы медали давали не посмертно. Жить нужно во имя жизни», - подчеркнула она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Волонтеры Концерты Патриотизм
09 декабря 2024, 21:47
Учитель из Мытищ победил в IV региональном образовательном конкурсе
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 12 в Мытищах Павел Васильев стал победителем IV регионального образовательного конкурса. Он занял призовое место в номинации «Лучшие воспитательные практики, направленные на социализацию и адаптацию детей с миграционной историей».

Педагог из Мытищ Павел Васильев разработал методику, которая позволяет детям-мигрантам легко влиться в образовательный процесс и социум. За инновационный подход проект высоко оценило жюри конкурса. Программа Павла Васильева помогает ребятам быстро освоить русский язык и адаптироваться в школе.

Успех педагога из Мытищ показывает, насколько эффективны новые методики в работе с детьми-мигрантами. Проект поможет улучшить качество образования и социализации в муниципалитете.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Мытищи Учителя
09 декабря 2024, 21:10
Еще 37 контейнерных площадок привели в порядок в Истре с начала осени
Читайте нас в: Google Новости
На протяжении осени муниципальные службы городского округа Истра отремонтировали и восстановили 37 контейнерных площадок. Там поставили новые дополнительные баки или бункеры.

Реконструировать контейнерные площадки на территории муниципалитета продолжат и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что 1800 контейнерных площадок обновят в Московской области за два года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты коммунальных служб заменили помятые части заборов, отремонтировали основание контейнеров, заасфальтировали площадки и заделали ямы на подъездах к ним в Истре на улицах Босова, дом № 17, и Голованова, дом № 14, и в Заводском переулке, дом № 1, в Дедовске в Школьном проезде, дом № 1, в деревне Турово на улице Шишкина, в деревнях Манихино и Первомайское, дом № 5, в поселке Кострово на Центральной улице, дом № 28, в деревне Бужарово, на Центральной улице, дом № 6, и Школьной улице, в деревнях Ядромино, Лешково, Бутырки, Ефимоново, Зенькино, Максимовка, Мазилово, Хмолино, Ананово, Сафонтьево, Леоново, Адуево, Павловское, Раково и в поселках Снегири, Котово, Красный на Центральной улице.

Истра Ремонтные работы
09 декабря 2024, 20:49
Квиз ко Дню волонтера провели в молодежном центре Истры
Читайте нас в: Google Новости
В Молодежном центре «Мир» городского округа Истра состоялся квиз на тему волонтерской деятельности. Участниками мероприятия стали студенты профессионального колледжа — филиала Государственного гуманитарно-технологического университета.

Всего состязания объединили около десяти команд. Игра состояла из разных вопросов и заданий на тему волонтерства, истории и общественной деятельности. Победу одержала команда «Семерка», второе место завоевали ребята из No name и бронзу разделили две группы: «Руки вверх» и «Аврора». Лучшие команды получили грамоты и призы.

Такие мероприятия помогают участникам проверить свои знания и развить командный дух, а также вдохновляют ребят на новые добрые дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил активистов накануне Дня волонтера.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Волонтеры Студенты
09 декабря 2024, 19:58
Полицейские, пожарные и медики доложили главе Лобни об инцидентах за неделю
Читайте нас в: Google Новости
В администрации Лобни полицейские, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и медики рассказали главе муниципалитета Анне Кротовой о происшествиях за неделю. Мероприятие состоялось в рамках еженедельных совещаний.

Сотрудники Отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Лобня за минувшую неделю выявили семь фактов кражи чужого имущества, пять случаев незаконной миграции, три мошенничества и два эпизода незаконного хранения наркотических средств.

Полицейские также зафиксировали 40 дорожно-транспортных происшествий, из них 39 повлекли материальный ущерб. Так, пострадавшего в аварии на Краснополянском проезде водителя срочно доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что авария не была связана с дорожными условиями. За неделю эвакуировали 77 автомобилей, владельцы припарковали их в неположенном месте.

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций отработали 16 выездов: четыре в городе, а 14 - по другим районам муниципалитета. Зафиксированные на минувшей неделе в Лобне короткие замыкания не привели к возгоранию.

Медицинские работники 571 раз выезжали по вызовам, из них 276 обращений поступили в адрес скорой помощи, 159 человек госпитализировали. В городском округе продолжают вакцинировать против пневмококковой инфекции жителей старше 60 лет. С начала года привили 1016 пациентов из групп риска.

На прошлой неделе в Лобне появились на свет 24 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Скорая помощь МЧС РФ Полиция

Новости по теме